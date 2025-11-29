Ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη: Η ιστορική επίσκεψη στο Μπλε Τζαμί και στην Αρμένικη κοινότητα

Μετά το κοινό προσκύνημα, την Παρασκευή, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' στη Νίκαια για να τιμήσουν την 1.700η επέτειο από την Α' Οικουμενική Σύνοδο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Φανάρι.

Το μεσημέρι σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας), ο Πάπας Λέων με την πολυπληθή συνοδεία του από καρδιναλίους, μητροπολίτες και ιερείς από τον Βατικανό μεταβαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι θα εισέλθουν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου για την καθιερωμένη Δοξολογία. Παρόντες θα είναι επίσης ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ' ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Φανάρι θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

Η επίσκεψη στο Μπλε Τζαμί και η λειτουργία για το καθολικό ποίμνιο

Το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας του αποστολικού ταξιδιού του Πάπα Λέοντα ήταν ιδιαίτερα πυκνό. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο Πάπας επισκέφθηκε το ιστορικό τέμενος Σουλταναχμέτ (Μπλε Τζαμί) και συναντήθηκε με επικεφαλής τοπικών εκκλησιών και χριστιανικών κοινοτήτων στον ναό Μορ Εφραίμ της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Πάπας Λέων Ο πάπας Λέων επισκέφθηκε το φημισμένο Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης, βγάζοντας τα παπούτσια του σε ένδειξη σεβασμού, αλλά χωρίς να φανεί να προσεύχεται κατά την πρώτη επίσκεψή του ως ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε ένα μουσουλμανικό χώρο λατρείας στη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής του στην Τουρκία.

Ο πρώτος αμερικανός πάπας υποκλίθηκε ελαφρώς πριν εισέλθει στο τζαμί και ξεναγήθηκε από τον ιμάμη του και τον μουφτή της Κωνσταντινούπολης μέσα στο συγκρότημα του μεγάλου αυτού μουσουλμανικού τεμένους, που μπορεί να χωρέσει 10.000 πιστούς.

Ο Λέων, βαδίζοντας με λευκές κάλτσες, χαμογελούσε στη διάρκεια της 20λεπτης επίσκεψης και αστειεύθηκε με έναν από τους ξεναγούς του, τον Ασκίν Μουσά Τουντσά, κορυφαίο μουεζίνη του τζαμιού - ο ιερωμένος που καλεί για προσευχή.

Ο Τουντσά είπε στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψη στο τζαμί πως ρώτησε τον πάπα Λέοντα στη διάρκεια της επίσκεψης αν επιθυμεί να προσευχηθεί, αλλά ο πάπας είπε ότι προτιμά να επισκεφθεί απλώς το τζαμί.

Το Βατικανό ανέφερε σε ανακοίνωση πως ο Λέων επισκέφθηκε το τζαμί «σε πνεύμα περισυλλογής και ακούγοντας προσεκτικά, με βαθύ σεβασμό για το χώρο και για την πίστη αυτών που συγκεντρώνονται εκεί για προσευχή».

Στις 17:00 το απόγευμα θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Στο Φανάρι για την Θρονική εορτή του Αγίου Ανδρέα

Το αποστολικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη θα κορυφωθεί αύριο το πρωί, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, που θεωρείται ο ιδρυτής της της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Ο Πάπας θα εκκλησιαστεί κατά την πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου. Στη θεία λειτουργία για την θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα παραστούν εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας θα γίνει ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα, ενώ αμέσως μετά οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέον ΙΔ', αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει την αποστολική του περιοδεία στο δεύτερο σκέλος της.