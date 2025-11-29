Κοινή Προσευχή Νίκαιας: Ενότητα και τερματισμός διαιρέσεων το μήνυμα Βαρθολομαίου και Πάπα

Θετικά αποτιμά το Φανάρι την κοινή προσευχή της Νίκαιας, καθώς αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και συνέχειας του διαθρησκευτικού διαλόγου.

Μήνυμα ενότητας και συνέχισης του διαλόγου, θέλησαν να στείλουν από την άλλοτε ισχυρή πόλη της Νίκαιας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων 14ος, σε μια ιστορική τελετή που κέντρισε τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

Ιστορικές στιγμές εκτυλίχθηκαν χθες Παρασκευή (28/11) στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια, σημερινό Ιζνίκ, καθώς οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης και της Καθολικής εκκλησίας τίμησαν τη συμπλήρωση 1700 χρόνων από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Η ιστορική κοινή προσευχή πραγματοποιήθηκε στις αρχαιολογικές ανασκαφές της εκκλησίας, το σημείο δηλαδή που εικάζεται ότι Μέγας Κωνσταντίνος κάλεσε 318 επισκόπους το 325 μ.Χ., , όπου και διαμόρφωσαν το σύμβολο της Πίστεως, καταδικάζοντας την αίρεση του Αρειανισμού.

Κορυφαία στιγμή αυτής της ιστορικής προσευχής, η κοινή ανάγνωση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Ποντίφικα των 7 άρθρων του Συμβόλου της Πίστεως όπως διαμορφώθηκε στην Οικουμενικό σύνοδο της Νίκαιας.

«Επιστρέφουμε στο λίκνο της χριστιανικής πίστης»

«Επιστρέφουμε σε αυτό λίκνο της χριστιανικής πίστης», σημείωσε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας και νίκης της πίστης και της Αλήθειας.

Ο Οικουμενικός πατριάρχης αναφέρθηκε στις δυσκολίες του παρελθόντος, τονίζοντας ότι προσεγγίζει την επέτειο της Οικουμενικής Συνόδου με αίσθημα ελπίδας.

Παράλληλα σημείωσε με έμφαση ότι η ιστορική τελετή της Νίκαιας αποτελεί ζωντανή μαρτυρία της ίδιας πίστης που εξέφρασαν οι Πατέρες της Νίκαιας και όχι απλά ανάμνηση του παρελθόντος.

«Να ξεπεράσουμε τις διαιρέσεις»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία του Ποντίφικα, ο οποίος εξέφρασε την ανάγκη να ξεπεραστούν οι διαιρέσεις και η θρησκευτική μισαλλοδοξία, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να καλλιεργηθεί η επιθυμία για ενότητα.

«Καλούμαστε όλοι να ξεπεράσουμε το σκάνδαλο των διαιρέσεων που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν και να καλλιεργήσουμε την επιθυμία για ενότητα για την οποία ο Κύριος Ιησούς προσευχήθηκε και έδωσε τη ζωή του».

Απόντες Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Αντιοχείας

Στο ιστορικό κάλεσμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, εκτός από τον προκαθήμενό της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ανταποκρίθηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών ομολογιών. Απόντες ωστόσο από την βαρυσήμαντη συνάντηση για την ορθοδοξία ήταν οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων και Αντιόχειας.

Ικανοποίηση στην Τουρκία για την προβολή της Νίκαιας

Την ίδια ώρα με πανηγυρικό τόνο υποδέχτηκαν τα τουρκικά μέσα την ιστορική κοινή προσευχή στη Νίκαια. Ο τουρκικός τύπος φιλοξενεί στα πρωτοσέλιδα του τους εορτασμούς για τα 1.700 χρόνια της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, δίνοντας έμφαση στη κοινή προσευχή Βαρθολομαίου και Πάπα Λέοντος.

Παράλληλα υπάρχει ικανοποίηση για την ανάβαθμιση της Νίκαιας (σημερινό Ιζνίκ) καθώς με αφορμή την άφιξη του Πάπα παρατηρήθηκε έντονη τουριστική κινητικότητα, ενώ βλέπουν θετικά το γεγονός ότι με τις ανασκαφές που προχωρούν στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στην λίμνη Ιζνίκ, η πόλη έχει τις προϋποθέσεις να μετατραπεί σε ιστορικό και θρησκευτικό προορισμό.