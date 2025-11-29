Τα παραλειπόμενα της επίσκεψης του Πάπα στο Φανάρι: Το Flash.gr στο Κέντρο Τύπου

Το αποστολικό ταξίδι του Πάπα Λέοντα στην Τουρκία και τον Λίβανο, το πρώτο επίσημο ταξίδι του στο εξωτερικό από τον περασμένο Μάιο που εκλέχθηκε, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο των ελληνικών και τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Πάπας Λέων συνοδεύεται από πολυπληθή δημοσιογραφική αποστολή που ταξιδεύει μαζί του με το ναυλωμένο αεροσκάφος των Ιταλικών Αερογραμμών.

Οι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, εικονολήπτες και τεχνικοί που συνοδεύουν τον Πάπα είναι δεκάδες ενώ σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και δεκάδες άλλοι από την Ελλάδα, την Τουρκία αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο που ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για να καλύψουν την ιστορική επίσκεψη.

Οι ανάγκες για επιμελητειακή υποστήριξη όλων αυτών των δημοσιογράφων, φωτογράφων και τεχνικών προκάλεσε έναν «ευχάριστο πονοκέφαλο» και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, στήθηκε ένα δημοσιογραφικό κέντρο στο Μαράσλειο, το νεοκλασικό κτίριο μέσα στο κτιριακό συγκρότημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Από εκεί οι δημοσιογράφοι μπορούν να εργαστούν απρόσκοπτα, καθώς η πρόσβαση στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και στον Πατριαρχικό Οίκο, λόγω της χωροταξίας και της πολυπληθούς παπικής αντιπροσωπείας θα είναι περιορισμένη.