LIVE: Ο Πάπας στο Φανάρι για την Θρονική Γιορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Με την Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία στην οποία προεξάρχουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα που θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

Ιδιαίτερα τιμητική είναι η παρουσία του Πάπα Λέοντα σε μια κίνηση υψηλού εκκλησιαστικού συμβολισμού. Μια ημέρα μετά την υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης μεταξύ του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και την από κοινού ανάγνωση του «Πάτερ Ημών» στα Λατινικά η προσευχητική παρουσία του Πάπα της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη αποκτά άλλη σημασία.

Ο Πάπας Λέων φοράει το επιτραχήλιο και τον επιστήθιο σταυρό που το δώρισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος το Σάββατο κατά την επίσημη υποδοχή.

Και επειδή η Εκκλησία είναι σύμβολα ξεχωριστό νόημα έχει η τοποθέτηση στο κέντρο του σολέα της λειψανοθήκης με τα λείψανα του Αποστόλου Πέτρου -αδελφού του Αγίου Ανδρέα- δώρο του μακαριστού Πάπα Φραγκίσκου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η κίνηση αυτή έγινε πίσω στα 2019 και ήταν υψηλού συμβολισμού, με τον -τότε- Πάπα Φραγκίσκο να δωρίζει το σημαντικό αυτό κειμήλιο θέλοντας με έμπρακτο τρόπο να ενισχύσει τους διμερείς δεσμούς του Βατικανού με το Φανάρι.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Οι δρόμοι γύρω από το Φανάρι νωρίς το πρωί της Κυριακής ήταν έρημοι. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν εξαιρετικά αυστηρά. Οι αστυνομικές αρχές είχαν τοποθετήσει εμπόδια από νωρίς, ενώ η πρόσβαση στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι είναι δυνατή μόνο με πρόσκληση ή διαπίστευση.