Ο Πίτερ Μαντζιόνε πήρε μεταγραφή στην πόλη που είναι φυλακισμένος ο ξάδερφός του για φόνο

Κάθε χρονιά έχει τα δικά της πρόσωπα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Για το 2026 έχουμε χρόνο να αποφασίσουμε ποιος και γιατί έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση. Για το 2025 ο καθένας είχε τις προτιμήσεις του, αλλά για το 2024, ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς ήταν ο Λουίτζι Μαντζιόνε. Βέβαια, για τη ζωή του τα πάντα άλλαξαν τον Δεκέμβρη εκείνου του έτους κι αν, μέσω της δίκης -που καθυστερεί να ξεκινήσει επειδή η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, πιέζει για επιβολή θανατικής ποινής- αποδειχθεί η ενοχή του, τότε στην καλύτερη περίπτωση θα περάσει το υπόλοιπο πίσω από τα σίδερα.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που κατηγορείται πως πριν από δύο χρόνια σκότωσε τον εκτελεστικό διευθυντή της UnitedHealthcare, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Η υπόθεση της εκτέλεσης στο Μανχάταν, έξω από το ξενοδοχείο που γινόταν το συνέδριο των ασφαλιστικών εταιρειών και του πενθήμερου κυνηγητού (συνελήφθη στα McDonalds στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια), έμειναν για καιρό πρώτο θέμα συζήτησης, όχι μόνος εντός των συνόρων, αλλά και διεθνώς.

Η όλη ιστορία έλαβε μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις, καθώς υπήρξαν οι… φωνές που στάθηκαν στο πλευρό του, θεωρώντας πως η πράξη, όσο σκληρή κι αν ήταν, είχε συμβολικό χαρακτήρα, σε μία χώρα που εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από το ασφαλιστικό σύστημα και καταστρέφονται οικογένειες από χρέη που προκύπτουν μέσω αυτού.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε απέκτησε φανς, ανθρώπους που τον θέλουν νεκρό, γράφτηκαν μονομιάς βιβλία, μέσα σε λίγα 24ώρα ακούστηκαν τραγούδια με αναφορά στο όνομα του, αλλά δεν είναι ο… άγιος της υπόθεσης. Γι’ αυτό κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (Metropolitan Detention Center), μία ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας που βρίσκεται στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Όχι και πολύ μακριά από το σημείο της δολοφονίας, αλλά ακόμα πιο κοντά από τον χώρο δράσης του μικρού ξαδέρφου του.

Ο Πίτερ Μαντζιονε είναι 24 ετών, είναι ποδοσφαιριστής και ξεκινά επαγγελματική σταδιοδρομία. Έχει δεσμούς αίματος με τον Λουίτζι αλλά οι επιλογές του στη ζωή φαίνεται πως είναι πολύ διαφορετικές. Το δικό του «πάθος» είναι το ποδόσφαιρο και δεν έχει καμία σχέση με όπλα, παρανοϊκές σκέψεις και επιθετική διάθεση προς τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ακόμα και η θέση του στον αγωνιστικό χώρο είναι αυτή του αμυντικού μέσου. Δηλαδή, η βασική του δουλειά είναι να σταματάει τους αντιπάλους του από επιθετικές πράξεις. Το «παράδοξο» της ιστορίας είναι πως ο Λουίτζι μέχρι πρότινος έπαιζε μπάλα στην ομάδα του Σινσινάτι. Πλέον, ανήκει στην ομάδα του Μπρούκλιν, της ίδιας περιοχής όπου κρατείται ο Λουίτζι.

Η Μπρούκλιν FC αγωνίζεται στο πρωτάθλημα USL που είναι η δεύτερη κατηγορία των εθνικών λιγκών, μετά το MLS. Ο Πίτερ Μαντζιόνε αποτελεί την τέταρτη μεταγραφή της off-season για τους Νεοϋορκέζους. Αφού πρώτα πήραν τερματοφύλακα, τον Λούκα Μπαρνς, τον Γκάμπριελ Άλβες για μπακ και τον επιθετικό Σαν Χουντάλ, έβαλαν στο δυναμικό τους και τον Πίτερ, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο, στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα MLS Next, είχε παίξει σε 28 αγώνες και είχε δύο γκολ και πέντε ασίστ.

Η σεζόν Πίτερ και η δίκη του Λουίτζι

Στις 8 Μαρτίου ξεκινάει η σεζόν στο USL και τότε αναμένεται να γίνει το ντεμπούτο του Πίτερ Μαντζιόνε. Εκείνη τη μέρα το πρόγραμμα κάνει τους Μπρούκλιν FC οικοδεσπότες. Αντιμετωπίζουν τους Ίντι Ιλέβεν στο «Maimonides Park» του Κόνι Άιλαντ που βρίσκεται 8 χιλιόμετρα μακριά από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ξάδερφος του. Λίγους μήνες μετά την έναρξη της αγωνιστικής δράσης στη λίγκα, στις αρχές του Σεπτέμβρη, το δικαστήριο θα ορίσει τους ενόρκους και υπολογίζεται πως τον Ιανουάριο του 2027 θα ξεκινήσει η πολύκροτη δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε.

Αν δεν υπήρχε η πίεση για θανατική ποινή, θεωρείται πως η διαδικασία θα είχε ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Οκτώβρη και τώρα θα είχε ολοκληρωθεί. Η Γενική Εισαγγελέας, Παμ Μπρόντι όμως, απαιτεί με τον τρόπο της παραδειγματική τιμωρία. Είναι χαρακτηριστικό (και τρομακτικό ταυτόχρονα) πως το 2025 στις ΗΠΑ εκτελέστηκαν 47 θανατικές ποινές. Ο υψηλότερος αριθμός τα τελευταία 16 χρόνια.

