Ο Ράμα «έσπασε» το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ – Όλα τα βλέμματα στα λευκά sneakers του

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου το ενδιαφέρον στράφηκε στις διεθνείς εξελίξεις και τις κρίσιμες αποφάσεις των ηγετών, μια διαφορετική λεπτομέρεια ήταν αυτή που τελικά κέρδισε τα βλέμματα. Ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε στην καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών φορώντας κοστούμι και λευκά αθλητικά παπούτσια, μια επιλογή που ξεχώρισε ανάμεσα στις αυστηρές εμφανίσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Το στιγμιότυπο με Ρούτε και Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας έφτασε στον χώρο της φωτογράφισης φορώντας τα ίδια λευκά sneakers, χωρίς να αλλάξει την εμφάνισή του για την επίσημη στιγμή. Η επιλογή του δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τους ηγέτες που βρίσκονταν δίπλα του.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όταν παρατήρησε τα παπούτσια, φέρεται να τα έδειξε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κοίταξε προς την πλευρά του Αλβανού πρωθυπουργού, χωρίς ωστόσο να δώσει ιδιαίτερη συνέχεια. Τα κατάλευκα sneakers έγιναν έτσι το πιο απρόσμενο στιγμιότυπο της συνάντησης.

halktvcomtr/Χ

Μια επιλογή που έχει γίνει σήμα κατατεθέν

Για τον Έντι Ράμα, πάντως, τα αθλητικά παπούτσια δεν αποτελούν μια τυχαία επιλογή. Ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει πολλές φορές εμφανιστεί με κοστούμι και λευκά sneakers, μετατρέποντας αυτόν τον συνδυασμό σε προσωπικό του στυλ και μέρος της δημόσιας εικόνας του.

Η εμφάνισή του συχνά διαφοροποιείται από το παραδοσιακό πολιτικό πρωτόκολλο, καθώς επιλέγει μια πιο χαλαρή και σύγχρονη προσέγγιση.

TRUMP, RAMA'NIN AYAKKABILARINA KULAK ASMADI



2 metre 2 santimetrelik boyundaki Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, NATO Zirvesi kapsamındaki liderler buluşmasına spor ayakkabılarıyla katıldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendisine takılması salonda gülüşmelere neden oldu.



Rama… pic.twitter.com/UWxu0DjlqW — Halk TV (@halktvcomtr) July 8, 2026

Η σχέση του με τον αθλητισμό

Η προτίμησή του στα αθλητικά παπούτσια έχει τις ρίζες της και στο παρελθόν του. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ο Ράμα είχε διαγράψει πορεία στο μπάσκετ. Με ύψος άνω των δύο μέτρων, αγωνίστηκε στα νεανικά του χρόνια με τη Ντιναμό Τιράνων και την εθνική ομάδα της Αλβανίας, πριν εγκαταλείψει την ενεργό δράση.

Αργότερα ακολούθησε τον χώρο της τέχνης, εργαζόμενος ως καλλιτέχνης και καθηγητής, πριν περάσει στην πολιτική το 1998, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού.

Από την τέχνη και το μπάσκετ στην πολιτική εικόνα

Τα λευκά sneakers έγιναν σταδιακά μέρος της ταυτότητάς του ως πολιτικού. Από το 2013, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο Ράμα συνέχισε να εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό αυτό στυλ, επιλέγοντας να συνδυάζει την επίσημη ενδυμασία με μια πιο ανεπίσημη πινελιά.

Στην Άγκυρα, για ακόμη μία φορά, κατάφερε να ξεχωρίσει — όχι για κάποια τοποθέτηση ή συμφωνία, αλλά για ένα ζευγάρι λευκά παπούτσια