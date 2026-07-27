Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για τη νέα του καριέρα - Θα παίξει σε τηλεοπτική σειρά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στην δύση της καριέρας του και φαίνεται να εξετάζει τις επιχειρηματικές του επιλογές αλλά και το τι θα κάνει αφού σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την νέα σεζόν, ο CR7 αποκάλυψε πως θα αναλάβει την παραγωγή μιας νέας τηλεοπτικής σειράς. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε πως μέσα από την εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε μαζί με τον γνωστό σκηνοθέτη Μάθιου Βον δημιουργήθηκε η UR•Marv Studios και αναμένεται να αναλάβουν την παραγωγή της σειράς «Day 1s».

Πρόκειται για μια δραματική σειρά με θέμα το ποδόσφαιρο με βασικό πρωταγωνιστή τον Στάνλεϊ Ντάλτον, έναν κορυφαίο ποδοσφαιρικό ατζέντη που θα υποδυθεί ο Ντάμιαν Λουίς. Μάλιστα στην σειρά θα εμφανιστεί και ο Τιερί Ανρί, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που πέρα από την παραγωγή θα έχει και ρόλο. Θα συμμετάσχουν επίσης επίσης ο Βρετανός ράπερ Dave και η ηθοποιός Καρλότα Μπανάτ, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους ρόλους τους.

Cristiano Ronaldo Acting Debut Confirmed: Al-Nassr Star Joins Thierry Henry in New British Football Drama ‘Day 1s’https://t.co/W3jkeYcBsF pic.twitter.com/nyCsLrcvKp — NewsX World (@NewsX) July 27, 2026

Η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027 στην τηλεόραση, ενώ υπάρχουν ήδη προτάσεις από κορυφαίες πλατφόρμες.