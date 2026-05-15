Ο σκύλος που ίσως έσπασε κάθε ρεκόρ μακροζωίας πέθανε στα 30 του χρόνια

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία έρχεται από τη Γαλλία, όπου ο Λαζάρ, ένας μικρόσωμος σκύλος ράτσας παπιγιόν, πέθανε σε ηλικία 30 ετών και 5 μηνών, αφήνοντας πίσω του ανθρώπους που πίστευαν πως ίσως επρόκειτο για τον γηραιότερο σκύλο στον κόσμο.

Ο Λαζάρ άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη, κοντά στο Ανεσί της κεντροανατολικής Γαλλίας.

Υιοθετήθηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Η νέα ιδιοκτήτριά του, Οφελί Μπουντόλ, είχε υιοθετήσει τον ηλικιωμένο σκύλο μόλις έναν μήνα πριν, από καταφύγιο ζώων. Ο Λαζάρ είχε βρεθεί δίπλα στη νεκρή πρώτη ιδιοκτήτριά του, γεγονός που συγκίνησε ιδιαίτερα τους ανθρώπους του καταφυγίου.

Παρά την υπερβολικά προχωρημένη ηλικία του, όσοι τον φρόντιζαν περιέγραφαν τον Λαζάρ ως έναν ήρεμο, τρυφερό και ιδιαίτερα αγαπητό σκύλο.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Λαζάρ ήταν πλέον τυφλός και δεν άκουγε, ενώ φορούσε πάνες και περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κοιμισμένος. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ανθρώπους που τον φρόντιζαν, παρέμενε γλυκός και ήρεμος μέχρι το τέλος.

Η υπεύθυνη του καταφυγίου, Αν Σοφί Μουαγιόν, ανέφερε πως η ηλικία του είχε επιβεβαιωθεί μέσω δύο διαφορετικών αρχείων, ενώ αποκάλυψε ότι οι υπεύθυνοι είχαν συμπληρώσει – περισσότερο αστειευόμενοι – έγγραφα για πιθανή καταχώρισή του στα Ρεκόρ Γκίνες.

Τι λένε τα Ρεκόρ Γκίνες

Παρά τις εκτιμήσεις των ανθρώπων του καταφυγίου, εκπρόσωποι των Ρεκόρ Γκίνες ανέφεραν ότι δεν έλαβαν ποτέ επίσημο αίτημα ή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία πριν από τον θάνατό του.

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επίσημα αν ο Λαζάρ ήταν πράγματι ο γηραιότερος σκύλος που έζησε ποτέ.