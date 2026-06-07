Ο Σβέρεφ άντεξε, κέρδισε τον Κόμπoλι και κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam στο Roland Garros

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξιλεώθηκε και σήκωσε το πρώτο του Grand Slam στο Roland Garros!

Ο Ζβέρεφ, Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης, πήρε τη νίκη σε μία μάχη τεσσάρων ωρών και 16 λεπτών με 3-2 σετ και 1-6, 6-4, 4-6, 7-6(5), 1-6 games κόντρα στον Φλάβιο Κομπόλι και κατέκτησε τον πρώτο του major τίτλο.

Ο Γερμανός αγωνίστηκε για δεύτερη φορά στους τελικούς του γαλλικού Όπεν, ενώ η πρώτη φορά ήταν το 2024, όπου αγωνίστηκε κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ, από τον οποίο και ηττήθηκε με 3-2 σετ και 3-6, 6-2, 7-5, 1-6 και 2-6 games.

Στην καριέρα του πριν το Roland Garros του 2026 είχε φτάσει τρεις φορές σε τελικούς major διοργανώσεων σε Australian Open το 2025, Roland Garros το 2024 και US Open το 2020 και καμία από αυτές τις φορές δεν έχει καταφέρει να πάρει τη νίκη, όμως τώρα τα κατάφερε και κατέκτησε τον πρώτο του Grand Slam τίτλο.



Η ροή του μεγάλου τελικού

Ο Ζβέρεφ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι σώζοντας break points ενώ με εξαιρετικό hold στο σερβίς του έκανε το 0-2 στα games. Ο Κομπόλι ωστόσο βρήκε λύσεις και με το σερβίς του και forehand μείωσε σε 1-2. Ο Γερμανός απάντησε με εξαιρετικό σερβίς και forehand επίσης, ενώ εκμεταλλευόμενος τα λάθη του Ιταλού πέτυχε γρήγορα το 1-4 και στη συνέχεια με αρκετά λάθη κι από τις δύο πλευρές διαμορφώθηκε και το 1-5. Ο Ζβέρεφ με τρία breaks διατήρησε το προβάδισμά του και έκλεισε το πρώτο σετ με 1-6 games.

Ο Γερμανός μπήκε εξίσου δυναμικά και στο δεύτερο σετ με πολύ καλό σερβίς και drop shot ενώ ο Ιταλός απάντησε και με άσο ισοφάρισε σε 1-1. Ο Ζβέρεφ απάντησε ξανά και στη συνέχεια με ακόμη έναν άσο κι εξαιρετικό παιχνίδι έκανε το 2-2 και το 3-3. Ο Κομπόλι εκεί κατάφερε να κάνει την ανατροπή και το break εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου του ενώ κράτησε το σερβίς του και με forehand έκανε το 5-3. Εκεί, ο Ζβέρεφ μετά από ισοπαλία πήρε το αβαντάζ και μείωσε, σώζοντας δύο break points σε 5-4, όμως ο Κομπόλι απάντησε με άσο και ισοφάρισε τα σετ σε 1-1, με 6-4 games.

Οι δύο τενίστες στο τρίτο σετ συνέχισαν ισόπαλοι με 1-1 και 2-2 games ενώ ο Ζβέρεφ πήρε το προβάδισμα με 2-3 και 3-4 καθώς ο Ιταλός με εξαιρετικό σερβίς στα 200χλμ/ώρα πίεσε τον Γερμανό και δεν τον άφησε να ξεφύγει στη διαφορά. Ο Ζβέρεφ έκανε το 4-5 με δύο άσους και κερδισμένο ράλι και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενος τρία λάθος χτυπήματα του Κομπόλι έκανε το 1-2 στα σετ με 4-6 games.

Ο Κομπόλι μπήκε δυναμικά και στο τέταρτο σετ και με δύο πολύ καλά drop shots έκανε το 2-0 στα games και παρά την απάντηση του Ζβέρεφ, ο ίδιος διατήρησε το +2, με 3-1. Ο Γερμανός δυσκόλεψε τον αντίπαλό του και κατάφερε να ισοφαρίσει κατακτώντας τα δύο επόμενα games αλλά ο Κομπόλι του απάντησε με backhand και μετά από σφάλμα του Ζβέρεφ έγινε το 4-3. Ο Ιταλός κράτησε το σερβίς του και με ένα drop shot έκανε το 5-3, όμως ο Ζβέρεφ με love game μείωσε σε 5-4.

Η πίεση του Γερμανού συνεχίστηκε και με ένα εξαιρετικό backhand ισοφάρισε σε 5-5 ενώ στο 11ο σετ ο Ζβέρεφ με hold και άσο πήρε και πάλι το προβάδισμα στα χέρια του με 5-6. Ο Κομπόλι με δύο άσους και drop shot σταμάτησε την φόρα του Γερμανού και με love game ισοφάρισε σε 6-6 στα games στέλνοντας το σετ σε tie break. Στο tie break ο Κομπόλι μπήκε με το δεξί αλλά ο Ζβέρεφ απάντησε αμέσως και στη συνέχεια με κερδισμένο ράλι και σφάλμα του Ιταλού έκανε το 1-3, ωστόσο με δύο λάθη του Γερμανού ήρθε η ισοπαλία σε 3-3. Ο Κομπόλι πήρε το προβάδισμα με backhand ωστόσο ο Ζβέρεφ μείωσε τη διαφορά σε 5-4 και 6-5 αλλά ο Ιταλός έκλεισε το σετ με 7-5.

Ο Ζβέρεφ πήρε ξανά το προβάδισμα στο πέμπτο σετ και παρά την πίεση του Κομπόλι έκανε το 0-2 και με ένα ακόμη break 0-3. Συνέχισε να ηγείται σώζοντας δύο break points και με drop shot πέτυχε το 0-4. Ο Κομπόλι απάντησε κρατώντας το σερβίς του αλλά ο Ζβέρεφ διατήρησε το πολύ καλό κι αποτελεσματικό παιχνίδι για το 1-5 και έκλεισε το παιχνίδι με πολύ καλό forehand για το τελικό 1-6 και το 3-2 στα σετ.

Τα σετ: 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6(5), 1-6).

Πηγή: Athletiko.gr