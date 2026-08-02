Ο Τραμπ αναστέλλει προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (1/8) ότι αποφάσισε να αναστείλει προγραμματισμένη αμερικανική στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αποδέχθηκαν τις βασικές παραμέτρους μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονταν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οπλισμένες, έτοιμες και προετοιμασμένες να κινηθούν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με επίπεδα στρατιωτικής ισχύος που δεν έχουν υπάρξει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη και άλλες κυβερνήσεις της περιοχής ζήτησαν από την Ουάσιγκτον να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, καθώς «οι βασικές παράμετροι μιας συμφωνίας έχουν ήδη συμφωνηθεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το υπό διαμόρφωση πλαίσιο περιλαμβάνει το άμεσο, πλήρες και ολοκληρωτικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι, ανταποκρινόμενος στο αίτημα αυτό, αποφάσισε να ακυρώσει την επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση.

«Με βάση αυτό το αίτημα, συμφώνησα, προς όφελος του κόσμου και για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν, να ακυρώσω την επίθεση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση αυτή εξαρτάται από το εάν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα καταφέρουν «να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία». Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι «το κράτος του Ισραήλ συμμετέχει μαζί μου σε αυτή τη δέσμευση», αφήνοντας να εννοηθεί πως και η ισραηλινή πλευρά στηρίζει την προσωρινή αναστολή στρατιωτικών ενεργειών όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Εφόσον επιβεβαιωθούν και υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που περιέγραψε ο Τραμπ, θα πρόκειται για μια σημαντική αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες είχε οδηγήσει την περιοχή στα πρόθυρα μιας ευρείας στρατιωτικής σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ιρανική κυβέρνηση για τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ή το χρονοδιάγραμμα της προτεινόμενης συμφωνίας.