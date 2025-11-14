Ο Τσακαλώτος θυμήθηκε ότι ένα δημοψήφισμα απαιτεί «σαφές ερώτημα»

Δεν ξέρω εάν έχετε ενημερωθεί αλλά τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στη Νέα Αριστερά με το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση να φλερτάρει με τη διάσπαση, όπως έχετε διαβάσει αναλυτικά στα ρεπορτάζ του Αντώνη Γκιόκα.

Οι πρωταγωνιστές αυτού του δράματος της Νέας Αριστεράς ανταλλάσσουν αιχμές και απόψεις μέσω των social media προφανώς γιατί πλέον μεταξύ τους δεν λένε ούτε καλημέρα.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος που μαζί με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη έχουν κάποιες χαοτικές ιδέες για την επόμενη μέρα του κόμματος, διαφωνεί με τη θέση του Αλέξη Χαρίτση περί δημοψηφίσματος γιατί όπως έγραψε «κανείς δεν θα εμπιστευθεί ένα κόμμα που δίνει την αίσθηση ότι είναι transit στο πολιτικό σύστημα».

Το επίδικο φυσικά είναι οι συμμαχίες- δηλαδή μεταξύ μας ο Τσίπρας - και με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την άποψη του Ευκλείδη Τσακαλώτου για τα δημοψηφίσματα:

«Το δημοψήφισμα είναι εργαλείο δημοκρατικό στην επίλυση διλημμάτων. Φτάνει το ερώτημα να είναι σαφές. Για παράδειγμα: «Στις επόμενες εκλογές συμφωνείτε να συμμαχήσουμε με τον τάδε αρχηγό ή με αυτό το συμμαχικό σχήμα που απαρτίζεται από τα εξής κόμματα». Δημοψήφισμα με το ερώτημα «συμμαχίες ή περιχαράκωση» δεν έχει νόημα».

Δηλαδή ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θυμήθηκε 10 χρόνια μετά το 2015 ότι ένα δημοψήφισμα πρέπει να έχει «σαφές ερώτημα» και πως ένα ερώτημα «συμμαχίες ή περιχαράκωση δεν έχει νόημα».

Ασχολίαστο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.