Αποστάσεις Τσακαλώτου από τον... κεντρώο Τσίπρα - Τι είπε για τις συνεργασίες στην κεντροαριστερά

Αποστάσεις από το ενδεχόμενο να συνταξιδέψει (ξανά) πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα πήρε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και άφησε αιχμές για... κεντρώα στροφή του πρώην πρωθυπουργού. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση το βράδυ της Πέμπτης (27/11) στο Action 24, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Νέας Αριστεράς ρωτήθηκε με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και όσα αναφέρει μέσα για εκείνον, λέγοντας πως δεν πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας τον «αδικεί».

Εξήγησε πως οι διαφορές τους ήταν πάντα «πολιτικές», και ειδικότερα μετά το 2019, ενώ πρόσθεσε πως δεν αισθάνεται ότι πρέπει να δώσει μια απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά είναι ανοιχτός για να συζητήσουν και δήλωσε ότι η «Ιθάκη», το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού είναι μια ευκαιρία να γίνει μια σοβαρή συζήτηση.

Σε ερώτηση εάν ένας πεφωτισμένος αρχηγός μπορεί να συγκεράσει πολλές απόψεις και να ενσωματώσει μια πλατιά συμμαχία μέσα σε ένα κόμμα, ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε πως αυτό μπορεί να συμβεί αλλά άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι αν αυτός ο αρχηγός «έχει την απαίτηση να έχει αδιαμεσολάβητη σχέση με το λαό και σου δίνει την εντύπωση ότι θέλει να είναι πολύ παραπάνω από πρώτος ανάμεσα σε ίσους» τότε αυτό το πράγμα δεν γίνεται.

Σε ερώτηση για την πολυφωνία στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι οι διαφορές «ήταν πολύ πιο σημαντικές πολιτικά» πριν από το 2015, και έφερε παράδειγμα τη θέση του κ. Λαφαζάνη για έξοδο από το ευρώ.

Ερωτηθείς αν ήταν εκείνος στη θέση του Γιάνη Βαρουφάκη κι αν δεν θα υπήρχαν capital control, ο πρώην υπουργός απάντησε πως αυτή είναι δύσκολη ερώτηση αλλά αυτό που φαίνονταν τότε -και με τους άλλους πολιτικούς συσχετισμούς σε άλλες χώρες της Ευρώπης - είναι ότι οι δανειστές ήθελαν, τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο, να έχει «μια ήττα».

Σχολιάζοντας τις ενέργειες εκείνης της εποχής του Γιάνη Βαρουφάκη, ο κ. Τσακαλώτος τον χαρακτήρισε ως «έναν καλό συνδικαλιστής που κάνει μία απεργία αλλά δεν ξέρει πότε να κεφαλοποιήσει τη νίκη του».

Τόνισε ακόμη ότι ο μόνος που μπορούσε να απειλήσει για έξοδο από το ευρώ ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010, ενώ είπε επίσης πως εκείνος, αυτό για το οποίο δεν ήταν σίγουρος, ήταν ότι δεν ήξερε πως ο Σόιμπλε ήθελε πράγματι την Ελλάδα έξω από το ευρώ.

Ανέφερε πως ο κ. Βαρουφάκης είχε φτιάξει τρεις ομάδες για να βρουν εργαλεία ώστε να καταφέρουν να επιμηκύνουν τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Επισήμανε πως ο ίδιος είναι υπέρ της συγκρότησης ενός λαϊκού μετώπου με πυλώνα τη σοσιαλδημοκρατία αλλά αυτό το σχήμα δεν προχωρά από τη στιγμή που την απορρίπτει αυτή την προοπτική το ΠΑΣΟΚ, που αντιπροσωπεύει τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Μάλιστα, τόνισε πως δεν καταλαβαίνει τη στρατηγική που ακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης που τη χαρακτήρισε ως «loose-loose»

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, έδειξε πως δεν έχει πρόθεση να μπει σε ένα πιθανό πολιτικό σχηματισμό που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας γιατί εκείνος είναι υπέρ των ανοιχτών, δημοκρατικών αποφάσεων κι όχι υπέρ της θέσης ότι ένας αρχηγός κόμματος θα είναι αυτός που θα διαλέγει το πρόσωπα.

Είπε ακόμη πως δεν είναι αυτοσκοπός η βουλευτική έδρα για ανθρώπους της αριστεράς ενώ σε όσους ισχυρίζονταν πως δεν έπρεπε να αφεθεί ένα τόσο μεγάλο οικονομικό «μαξιλάρι» κατά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, ανέφερε ότι αυτοί που το λένε αυτό δεν ξέρουν τι σημαίνει δημόσια οικονομικά.