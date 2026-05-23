Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, το ιταλικό «You 'll never walk alone» και οι οπαδοί της Λάτσιο

Ήταν 1984, όταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου κυκλοφόρησε το δίσκο «Διαίρεση», στον οποίο συμπεριλήφθηκε η διασκευή του ιστορικού ιταλικού τραγουδιού «I giardini di Marzo» (μτφ. «Οι κήποι του Μαρτίου»). Πρόκειται για μία πολυαγαπημένη μπαλάντα, που ήδη από τη δεκαετία του 1970 έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Λάτσιο, οι οποίοι τραγουδούν με πάθος τους στίχους πριν από τους μεγάλους αγώνες της ομάδας σηκώνοντας τα κασκόλ τους, όπως ακριβώς οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ στο μοναδικό «You 'll never walk alone».

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε το «Πριν το τέλος» διασκευάζοντας το γνωστό ιταλικό ερωτικό τραγούδι, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Η ελληνική έκδοση σημείωσε τεράστια επιτυχία και είναι μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του 75χρονου μουσικού.

Το ιταλικό «Υου 'll never walk alone»

Το «I giardini di Marzo» ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1972. Γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Lucio Battisti. Έκτοτε, διαγράφει τη δική του ξεχωριστή πορεία ως αυτοτελές μουσικό έργο. Έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της σύγχρονης ιταλικής ιστορίας.

Πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι, με τον στιχουργό να αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο πως αισθάνεται συναισθηματικά εγκλωβισμένος, όμως απελευθερώνεται από το ψυχολογικό βάρος όταν βρίσκεται στο πλευρό της αγαπημένης του. Ο αφηγητής αναφέρει πως μέσα του έχει «αχανείς ουρανούς» και «απέραντη αγάπη» για τη σύντροφό του.

Στη συνέχεια εξηγεί πως «δεν έχει μέσα του θάρρος για ζωή», στέκεται στις εικόνες και τις συμπεριφορές των συνομήλικών του και αναφέρει καταληκτικά ότι αποχωρίζεται την αγαπημένη του γιατί δε μπορεί να βρει τις λέξεις για να περιγράψει αυτά που σκέφτεται. Πρόκειται για μία σπαρακτική ερωτική εξομολόγηση.

Το τραγούδι των «Λατσιάλι» και ο... Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Η θρυλική μπαλάντα του Lucio Battisti έγινε σύνθημα από τους οπαδούς της Λάτσιο, της ιστορικής ποδοσφαιρικής ομάδας από τη Ρώμη. Οι εικόνες από το θρυλικό «Ολίμπικο» όταν οι φίλαθλοι της Λάτσιο τραγουδούν τους «Κήπους του Μαρτίου» είναι συγκλονιστικές. Πριν από έναν αγώνα με τη Γιουβέντους, μάλιστα η διοίκηση των «Λατσιάλι» προσκάλεσε την τραγουδίστρια Federica Buda για να το ερμηνεύσει ζωντανά, χαρίζοντας μία μοναδική στιγμή.

Ανάμεσα σε χιλιάδες υψωμένα κασκόλ, οι οπαδοί της Λάτσιο κατέθεσαν την ψυχή τους, φωνάζοντας παθιασμένα τους στίχους του Lucio Battisti. Άλλωστε, η μελωδία τους ήταν γνωστή εδώ και δεκαετίες.

Το «I giardini di Marzo» έγινε κομμάτι της κουλτούρας των φιλάθλων της Λάτσιο, οι οποίοι το τραγούδισαν συγκινημένοι το 2016, στην εκδήλωση «Από πατέρα σε γιο». Το 2023, η διοίκηση της ομάδας ανάρτησε στο X, ένα μήνυμα για τη συμπλήρωση 25 χρόνων από το θάνατο του μοναδικού δημιουργού, τιμώντας τη συνεισφορά του στο ιταλικό τραγούδι.

Το «I giardini di Marzo», πλέον θεωρείται σύμφυτο με τους οπαδούς της Λάτσιο. Δεν είναι απλώς μία σημαντική δισκογραφική επιτυχία. Είναι ένα έργο που ταξίδεψε πέρα από τα εθνικά σύνορα και έγινε «ύμνος» της μουσικής παράδοσης στη Μεσόγειο. Από τη Ρώμη, μέχρι την Αθήνα και από το θρυλικό στάδιο «Ολύμπικο», μέχρι το Καλλιμάρμαρο η μελωδία του αντηχεί, συνδέοντας τη μουσική παράδοση των λαών και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου με την ιταλική οπαδική κουλτούρα.