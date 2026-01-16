Ο υβριστής Ανεστίδης και οι «χωροφύλακες» των ειδήσεων

Μεγάλη αντάρα χθες το βράδυ με το βίντεο που αποκάλυψε το Flash.gr με τις ύβρεις Ανεστίδη κατά Μητσοτάκη.

Ένα βίντεο του οποίου την ύπαρξη αμφισβήτησαν κάποιοι που έσπευσαν να διακινήσουν σενάρια για «κυβερνητικά παιχνίδια» και άλλες τέτοιες ρηχές ανοησίες της δημοσιογραφίας του '90.

Γιατί δυστυχώς για αυτούς που παριστάνουν τους «χωροφύλακες» των ειδήσεων - και τότε εμείς εκεί ήμασταν ενώ εκείνοι όχι - και πάμε παρακάτω.

Ο κ. Ανεστίδης βγήκε χθες το βράδυ στον Ζαχαρό στο ONE και ρωτήθηκε για τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού και κάτι ψέλλισε ότι του «κατέβασαν την προσωπικότητα» και ότι δεν θα μπορούσε να μείνει με τα χέρια σταυρωμένα.

Μια «συγγνώμη» ίσως να ήταν αρκετή αλλά όσο περισσότερο έβλεπα τον κ. Ανεστίδη τόσο περισσότερο αντιλαμβανόμουν πως μπορεί και να μην έχει καταλάβει περί τίνος ακριβώς πρόκειται γιατί απλά αυτή είναι η καθημερινότητά του. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι επιμένει με φυσικότητα ότι θα είναι τη Δευτέρα στο Μαξίμου απέναντι στον κ. Μητσοτάκη για τον οποίο μίλησε με αυτόν τον τρόπο.

Το θέμα είναι με τους «δορυφόρους» που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιμένουν να παριστάνουν τους διευθυντές Ειδήσεων χωρίς να έχουν την παραμικρή «μυρωδιά», πιθανότατα γιατί η δημοσιογραφία τους κλώτσησε λίγο παραπέρα ή απλά ανέχεται την ασχετοσύνη και το «όνομά» τους.

Ο κ. Ανεστίδης στο ΟΝΕ