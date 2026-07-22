ΟΦΗ: Τσεκάρει την περίπτωση του Αϊτόρ - Τα δεδομένα και η διάθεση του Ισπανού εξτρέμ

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του και μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα είναι αυτή του Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα. Ο Ισπανός εξτρέμ, γνώριμος στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, αποτελεί έναν από τους παίκτες που εξετάζουν σοβαρά οι Κρητικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι του ΟΦΗ έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την πλευρά του 30χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη, μετά τη σεζόν που πέρασε στη Βιτόρια της Βραζιλίας.

Η περίπτωσή του συγκεντρώνει αρκετά στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική. Ο Αϊτόρ έχει αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε κατά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 17 συμμετοχές, πετυχαίνοντας ένα γκολ σε συνολικά 795 λεπτά συμμετοχής.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει και η παρουσία του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του ΟΦΗ. Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί στον Παναθηναϊκό, με τον Έλληνα τεχνικό να γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες του Ισπανού και να έχει θετική άποψη για την αγωνιστική του αξία.

Οι Κρητικοί αναζητούν δύο εξτρέμ ενόψει της νέας σεζόν, στην οποία θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο ΟΦΗ έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League, ενώ θα διεκδικήσει μέσω των playoffs του Europa League την είσοδό του στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

Ο Αϊτόρ άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καταγράφοντας 95 συμμετοχές, 24 γκολ και 15 ασίστ. Παράλληλα, πανηγύρισε δύο Κύπελλα Ελλάδας, με κορυφαία στιγμή το νικητήριο γκολ που σημείωσε στον τελικό του 2022 απέναντι στον ΠΑΟΚ