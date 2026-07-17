Οι στατίνες προκαλούν αδυναμία και τώρα ξέρουμε γιατί - Τι δείχνει νέα μελέτη

Οι στατίνεςαποτελούν ένα από τα πιο διαδεδομένα φάρμακα παγκοσμίως, καθώς μειώνουν τη χοληστερόλη και προστατεύουν εκατομμύρια ανθρώπους από εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που τις λαμβάνουν εμφανίζει μυϊκές ενοχλήσεις, όπως πόνο, αδυναμία ή δυσκολία στην άσκηση, γεγονός που συχνά οδηγεί στη μείωση της δόσης ή ακόμη και στη διακοπή της θεραπείας.

Πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances, αποκαλύπτει έναν πιθανό μηχανισμό πίσω από αυτές τις παρενέργειες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι στατίνες μπορούν να ενεργοποιούν έναν μηχανισμό «συναγερμού» μέσα στα μυϊκά κύτταρα, προκαλώντας μεταβολικές αλλαγές που οδηγούν σε μυϊκή εξασθένηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαδικασία αυτή φαίνεται να μην οφείλεται στη μείωση της χοληστερόλης, αλλά σε άλλες επιδράσεις των φαρμάκων. Κατανοώντας καλύτερα αυτούς τους μηχανισμούς, θα μπορούσαν στο μέλλον να αναπτυχθούν θεραπείες που θα διατηρούν τα οφέλη των στατινών, χωρίς τις ανεπιθύμητες μυϊκές επιδράσεις, υποστηρίζουν οι ερευνητές.

Ένα συχνό πρόβλημα με άγνωστη μέχρι σήμερα αιτία

Οι στατίνες λειτουργούν μπλοκάροντας ένα ένζυμο που συμμετέχει στην παραγωγή χοληστερόλης στο ήπαρ. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τα επίπεδα της LDL, της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης, και περιορίζουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων. Παρά τα σημαντικά οφέλη τους, περίπου ένας στους δέκα ασθενείς μπορεί να εμφανίσει ήπια μυϊκά προβλήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για σοβαρή καταστροφή μυών, αλλά για μια πιο διακριτική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μυϊκή αδυναμία, πόνο ή μειωμένη αντοχή στην άσκηση.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες γνώριζαν ότι οι υψηλές δόσεις στατινών μπορούν να προκαλέσουν μυϊκή βλάβη, όμως δεν ήταν ξεκάθαρο γιατί ακόμη και οι συνήθεις θεραπευτικές δόσεις μπορούσαν να προκαλούν προβλήματα σε ορισμένους ανθρώπους. Η νέα έρευνα προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα εξετάζοντας τι συμβαίνει μέσα στα μυϊκά κύτταρα όταν αυτά εκτίθενται στις στατίνες.

Ο ρόλος μιας «φλεγμονώδους ασπίδας» που γίνεται πρόβλημα

Οι ερευνητές δημιούργησαν μοντέλα μυϊκών κυττάρων στο εργαστήριο και τα εξέθεσαν σε ποσότητες στατινών αντίστοιχες με εκείνες που μπορεί να υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό κατά τη θεραπεία. Παράλληλα, χρησιμοποίησαν ουσίες που μιμούνται μια κατάσταση φλεγμονώδους ενεργοποίησης του οργανισμού.

Διαπίστωσαν ότι όταν τα μυϊκά κύτταρα βρίσκονταν ήδη σε μια κατάσταση «ευαισθητοποίησης», ακόμη και χαμηλές δόσεις στατινών μπορούσαν να προκαλέσουν σημάδια μυϊκής δυσλειτουργίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα τμήμα του ανοσοποιητικού συστήματος που ονομάζεται φλεγμονόσωμα NLRP3. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που λειτουργεί σαν αισθητήρας κινδύνου μέσα στα κύτταρα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίζει απειλές, όμως όταν ενεργοποιείται υπερβολικά μπορεί να προκαλέσει βλαβερές φλεγμονώδεις αντιδράσεις.

Η μελέτη έδειξε ότι οι στατίνες μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτόν τον μηχανισμό στα μυϊκά κύτταρα, οδηγώντας σε αύξηση μιας πρωτεΐνης που συνδέεται με τη διάσπαση μυϊκού ιστού και μείωση του μεγέθους των μυϊκών ινών.

Δεν φταίει η χοληστερόλη αλλά η αλλαγή στη λειτουργία των κυττάρων

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι μυϊκές επιδράσεις των στατινών δεν σχετίζονταν άμεσα με τη μείωση της χοληστερόλης. Οι στατίνες επηρεάζουν μια μεγαλύτερη βιοχημική διαδικασία μέσα στα κύτταρα, η οποία εκτός από τη χοληστερόλη παράγει και άλλες ουσίες απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία των πρωτεϊνών. Όταν μειώνονται αυτές οι ουσίες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι διαταράσσεται ο τρόπος με τον οποίο τα μυϊκά κύτταρα παράγουν ενέργεια. Συγκεκριμένα, τα κύτταρα παρουσίασαν μειωμένη ικανότητα να χρησιμοποιούν τη γλυκόζη για παραγωγή ενέργειας. Αυτή η μεταβολική «πίεση» φαίνεται ότι ενεργοποιεί το NLRP3 και ξεκινά μια αλυσίδα γεγονότων που καταλήγει σε μυϊκή ατροφία. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι οι στατίνες επηρεάζουν μια άλλη κυτταρική οδό, την YAP, η οποία βοηθά στη διατήρηση της ανάπτυξης και της αντοχής των μυϊκών κυττάρων. Όταν η λειτουργία της YAP μειώνεται, αυξάνονται οι μηχανισμοί που οδηγούν σε απώλεια μυϊκής μάζας.

Επιβεβαίωση σε ποντίκια και ανθρώπινα μυϊκά κύτταρα

Για να ελέγξουν αν τα ευρήματα ισχύουν πέρα από το εργαστήριο, οι ερευνητές πραγματοποίησαν πειράματα σε ποντίκια. Αφού τους χορήγησαν τροφή εμπλουτισμένη με στατίνη, τα ζώα παρουσίασαν ενδείξεις μυϊκής δυσλειτουργίας, ενώ όσα δεν διέθεταν το γονίδιο που ενεργοποιεί το NLRP3 εμφάνισαν πολύ μικρότερες αλλαγές. Παράλληλα, σε ανθρώπινα μυϊκά κύτταρα που δημιουργήθηκαν από βλαστοκύτταρα, οι επιστήμονες παρατήρησαν αντίστοιχες επιδράσεις, οι οποίες μειώθηκαν όταν μπλοκαρίστηκε το NLRP3 ή αποκαταστάθηκαν συγκεκριμένες κυτταρικές ουσίες που επηρεάζονται από τις στατίνες.

Νέα κατεύθυνση για ασφαλέστερες θεραπείες

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν πως οι στατίνες πρέπει να αποφεύγονται. Τα φάρμακα αυτά έχουν αποδεδειγμένα σώσει εκατομμύρια ζωές, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Ωστόσο, η κατανόηση του γιατί προκαλούν μυϊκές παρενέργειες μπορεί να οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις. Στο μέλλον, η στόχευση μηχανισμών όπως το NLRP3 ή η ενίσχυση της οδού YAP θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν αποτελεσματικές δόσεις στατινών χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα στους μυς. Με τη μελέτη, επομένως, ανοίγει πλέον ένας νέος δρόμος στην προσπάθεια να συνδυαστεί η καρδιαγγειακή προστασία των στατινών με καλύτερη ανεκτικότητα από τον οργανισμό.