Οι «Skywalkers» πήραν πίσω το δαχτυλίδι τους μετά την παράτολμη ανάβαση στο Empire State Building

Το μονόπετρο των αρραβώνων τους πήραν ξανά στα χέρια τους η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν Κουζνέτσοφ, το ζευγάρι που συνελήφθη μετά την παράτολμη και παράνομη ανάβασή του στην κορυφή του Empire State Building.

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Ιβάν Κουζνέτσοφ ευχαρίστησαν τις εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν για τη βοήθειά τους στην επιστροφή του δαχτυλιδιού, αλλά και των υπόλοιπων προσωπικών τους αντικειμένων.

«Πήραμε πίσω το δαχτυλίδι!»

Το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, μία ημέρα μετά την ανάβασή του στο Empire State Building. Ωστόσο, είχε υποστηρίξει ότι το εντυπωσιακό μονόπετρο παρέμενε σε αστυνομικό τμήμα, μαζί με τις τραπεζικές κάρτες και τα διαβατήριά τους.

Η Άντζελα Νικολάου δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες του δαχτυλιδιού, αλλά και στιγμιότυπα από την ανάβαση που πραγματοποίησαν την 1η Ιουλίου.

«Πήραμε πίσω το δαχτυλίδι!», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον εισαγγελέα! Πήραμε επίσης πίσω όλα όσα βλέπετε στη φωτογραφία, μαζί με τις τραπεζικές κάρτες και τα διαβατήριά μας».

Όπως αποκάλυψε, μόλις επέστρεψε στα χέρια της το δαχτυλίδι παρατήρησε και τη χάραξη που υπάρχει σε αυτό: «Οι πραγματικές δυνατότητές σου βρίσκονται στην άλλη πλευρά του φόβου».

Αντιμέτωποι με έως και επτά χρόνια φυλάκισης

Παρά την ευχάριστη εξέλιξη με την επιστροφή του μονόπετρου, η δικαστική περιπέτεια του ζευγαριού δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως αναφέρει η New York Post.

Η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν Κουζνέτσοφ αναμένεται να εμφανιστούν ξανά ενώπιον του δικαστηρίου στις 24 Αυγούστου. Σε περίπτωση καταδίκης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και επτά ετών.

Μεταξύ των κατηγοριών που τους αποδίδονται περιλαμβάνονται η διάρρηξη, η έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο και η πρόκληση φθορών.

Το ζευγάρι φέρεται να παραβίασε μια μεταλλική πύλη στον 102ο όροφο του Empire State Building, το υψηλότερο σημείο του κτιρίου στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, και κατάφερε να φτάσει στον 103ο όροφο, ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εργασίες συντήρησης.

Βίντεο από την κορυφή του εμβληματικού ουρανοξύστη αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Άντζελας Νικολάου, καταγράφοντας τη θέα που αντίκρισαν από το επικίνδυνο σημείο.

Η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν Κουζνέτσοφ είχαν γίνει γνωστοί και μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Skywalkers: A Love Story», στο οποίο πρωταγωνίστησαν το 2024 και το οποίο έκανε πρεμιέρα την ίδια χρονιά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance.