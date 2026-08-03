Οικονομάκου - Τσερέλα: Ταξίδεψαν στη Γαλλική Πολυνησία και κολύμπησαν με καρχαρίες

Λίγες εβδομάδες μετά τον λαμπερό γάμο τους στην Πάρο, Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, έφτιαξαν βαλίτσες και ταξίδεψαν μέχρι τη Γαλλική Πολυνησία για να ζήσουν τον μήνα του μέλιτος τους. Το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε σε έναν από τους πιο ονειρεμένους εξωτικούς προορισμούς του κόσμου, απολαμβάνοντας πέρα από τις ομορφιές της φύσης και την παρέα ο ένας του άλλου.

Πηγή Instagram

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους φίλους της στο instagram, το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι με τον σύζυγό της, με τους δύο τους να απολαμβάνουν μοναδικές στιγμές στη φύση. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν το κολύμπι με καρχαρίες, η στενή επαφή τους με σαλάχια, αλλά και η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου να φωτογραφίζεται από τον καλό της μέσα στη θάλασσα θυμίζοντας...γοργόνα.

Πηγή Instagram

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η γνωστή ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Μόνο εμείς, ο ωκεανός και ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε», ενώ σε μια άλλη από τις φωτογραφίες που ανέβασε στο προφίλ της έγραψε τη φράση: «Honeymoon state of mind». Εκφράζοντας έτσι την επιθυμία που είχε το νιόπαντρο ζευγάρι, να βρεθούν οι δυο τους σε ένα από τα πιο ειδυλλιακά μέρη του κόσμου απολαμβάνοντας την νέα τους ζωή ως παντρεμένοι.

Πηγή Instagram