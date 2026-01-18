Οκτώ Ευρωπαϊκά κράτη στηρίζουν Δανία και Γροιλανδία σε κοινή δήλωσή τους

Οκτώ Ευρωπαϊκά κράτη εξέφρασαν, σε μια κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν την Κυριακή (18/1), την αλληλεγγύη τους προς το βασίλειο της Δανίας και τους πολίτες της Γροιλανδίας, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει την αρκτική νήσο.



«Ως μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής στο πλαίσιο ενός κοινού διατλαντικού συμφέροντος», δηλώνουν η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Βρετανία στην ανακοίνωση.



«Οι δασμολογικές απειλές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Αναμένεται σκληρή απάντηση της Ε.Ε.

H Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με εκκλήσεις να εφαρμόσει πρωτοφανή οικονομικά αντίμετρα, γνωστά ως «Μηχανισμός Αποτροπής Μέτρων Εξαναγκασμού» ( Anti-Coercion Instrument), στο πλαίσιο της απάντησης της Ένωσης στις δασμολογικές απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος Ευρωπαίων συμμάχων λόγω της Γροιλανδίας.



Ο Τραμπ δεσμεύτηκε χθες να επιβάλει ένα κύμα αυξανόμενων δασμών στα κράτη μέλη της ΕΕ Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία, μαζί με τη Βρετανία και τη Νορβηγία, εωσότου επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, κλιμακώνοντας μία διαμάχη για το μέλλον της αρκτικής νήσου της Δανίας.



Όλες οι χώρες, που υπόκεινται ήδη σε δασμούς 10% και 15% έχουν στείλει μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία.



Η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, κάλεσε τους πρεσβευτές σε μια έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες σήμερα, η οποία, σύμφωνα με διπλωμάτες, αναμένεται να ξεκινήσει στις 18.00 ώρα Ελλάδας.