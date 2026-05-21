Ολοταχώς για επικίνδυνες ακρότητες

Kαι επειδή βρισκόμαστε σε «περιβάλλον» Τσίπρα και Καρυστιανού, σας μεταφέρω εκτίμηση εμπειρότατου κοινοβουλευτικού ανδρός, της πλειοψηφίας, για αυτά που θα δουν τα μάτια μας το επόμενο διάστημα στη Βουλή.

Η εμφάνιση των δυο νέων κομμάτων που θα συνοδευτούν και από τις ανάλογες δημοσκοπήσεις μάλλον ως θρυαλλίδα θα λειτουργήσουν ώστε Ανδρουλάκης και Ζωή (ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ δεν θα υπάρχουν στον πολιτικό χάρτη) να περάσουν σε... άλλη «πίστα» αν συνυπολογίσουμε και τα όσα συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στη Βουλή.

Το know how ανήκει φυσικά στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά εσχάτως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει να είναι με σπασμένα τα φρένα - κινούμενος βέβαια προς άγνωστη (πολιτικά) κατεύθυνση και σε ένα «γήπεδο» που ουδέποτε του άνηκε.

Δείτε για παράδειγμα αυτό που έγινε χθες. Με τη Χαριλάου Τρικούπη να βάζει επάνω σε χαρτί με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ από το γραφείο Τύπου ένα απόσπασμα του διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Διοικητή της ΕΥΠ στην κατά τα άλλα κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Και οι νεοδημοκράτες όμως δε βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Και ας βγήκαν από ένα σχετικά ομαλό συνέδριο. Η πιθανή εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά στα πολιτικά πράγματα αλλά και οι ολοένα και μεγαλύτερες αποστάσεις του Κώστα Καραμανλή από τη ΝΔ, προκαλούν νευρικότητα μαζί με τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι για να... πανηγυρίζει η κυβερνώσα παράταξη.

Θα δούμε «ακρότητες»; Εξαιρετικά πιθανό και άμεσα συνδεόμενο με το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις για Τσίπρα και Καρυστιανού, όπως πιστεύουν οι εμπειρότεροι.