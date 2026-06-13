Ολοταχώς προς τις θερινές εκπτώσεις - Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Την έναρξη των θερινών εκπτώσεων περιμένουν καταστηματάρχες και καταναλωτές με την αγορά να βρίσκεται ήδη στις σχετικές προετοιμασίες. Οι μεν καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές, τα δε εμπορικά καταστήματα περιμένουν ανάσες για τα ταμεία τους.

Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου 2026, δίνοντας στους καταναλωτές σχεδόν επτά εβδομάδες για να επωφεληθούν από τις προσφορές σε είδη ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα καταναλωτικά αγαθά πρώτης γραμμής.

Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου 2026.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, αν και ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και εμπορικό σύλλογο.

Τιμές και εκπτώσεις

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων. Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

Εφόσον αναγράφεται ποσοστό έκπτωσης, αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική μείωση της τιμής. Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν περισσότερο από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις αγορές της περιόδου, καθώς συχνά παρατηρείται σύγχυση μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις αφορούν κυρίως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές συνδέονται συνήθως με παλαιότερα αποθέματα ή ειδικές προωθητικές ενέργειες.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται εκ των προτέρων για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών κάθε καταστήματος, καθώς ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι για προϊόντα που αγοράζονται σε εκπτωτικές περιόδους.