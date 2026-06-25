Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και τι ισχύει για τις προσφορές

Η εκπτωτική περίοδος αναμένεται να τονώσει την αγοραστική κίνηση, καθώς οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων.

Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, εξυπηρετώντας όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους εκτός των καθημερινών ωραρίων.

Βάσει της νομοθεσίας, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν την προγενέστερη τιμή κάθε προϊόντος, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε κατά το διάστημα των 30 ημερών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Παράλληλα, όταν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των ειδών ενός καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναφέρεται ευδιάκριτα στις προθήκες και στις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις τιμές, να συγκρίνουν τις προσφορές και να διατηρούν τις αποδείξεις των αγορών τους, ώστε να διασφαλίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους.