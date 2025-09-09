Ορέστης Τζιόβας: «Είμαι σε σχέση εδώ και έναν χρόνο και είμαι πολύ καλά»

«Είμαι πολύ ήρεμος. Μεγαλώνοντας βρήκα λίγο την ισορροπία μου! Έκανα έναν μεγάλο κύκλο, προσωπικό, επαγγελματικό…». Με αυτά τα λόγια ο Ορέστης Τζιόβας ξεκίνησε να μιλάει στο «Καλοκαίρι παρέα» και να βγάζει αυτά που έχει μέσα του. «Το να μιλάς για πράγματα που σε απασχολούν και απασχολούν γενικότερα τον κόσμο δεν νομίζω ότι είναι θέμα δύναμης, αλλά αξιοπρέπειας.

Οι επιφανείς άνθρωποι δεν μιλάνε για πράγματα που πρέπει να μιλήσουν, όπως για τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν ξέρω γιατί δεν μιλάνε, τι θέλουν να προστατέψουν… Μια επαγγελματική ακεραιότητα; Καλύτερα είναι σαν άνθρωπος να επενδύεις στις ιδέες σου και σε αυτό που θέλεις να γίνει ο κόσμος».

«Μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο διάστημα που εργάστηκε στην εστίαση. «Στον κόσμο φαίνεται κάπως περίεργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό, αλήθεια. Μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό το να κάνεις μια άλλη δουλειά. Δεν είναι προσωπική έκπτωση να κάνεις μια άλλη δουλειά. Οι περισσότεροι το θεωρούν υποβάθμιση».

«Κάνουν πολύ κακό»

Ο Τζιόβας αναφέρθηκε και στα στερεότυπα με τα οποία ζούμε τις ζωές μας και μας κάνουν τόσο κακό. «Οι άνθρωποι ζουν μέσα στα στερεότυπα! Ό,τι κατάντια υπάρχει στην κοινωνική πολιτική του καθενός μας, είναι εξαιτίας αυτών των στερεοτύπων. Όχι, μόνο σεξουαλικών, γενικότερα στερεότυπα, όπως αυτό που λέγαμε για τη δουλειά, ότι ο ηθοποιός δουλεύει στην εστίαση, άρα επειδή κάποιος έχει γκλάμουρ, δόξα και όνομα δεν πρέπει να το κάνει γιατί είναι υποβάθμιση του εαυτού του… Αυτό είναι ένα στερεότυπο, όπως υπάρχουν χιλιάδες άλλα, και νομίζω ότι κάνουν πολύ κακό στο πώς θα μπορούσαμε να ζούμε όλοι».

Η Κατερίνα Καραβάτου δεν θα μπορούσε να μην ρωτήσει τον ηθοποιό για την προσωπική του ζωή. «Προσωπικά είμαι πολύ καλά. Είμαι σε μια σχέση και έχω κλείσει και έναν χρόνο».