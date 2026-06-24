Ορίστηκαν οι νέοι ευρωεισαγγελείς από τον Άρειο Πάγο έπειτα από αίτημα της Κοβέσι

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Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έλαβε την (ομόφωνη) απόφαση του για τους τρεις επιπλέον εισαγγελικούς λειτουργούς που θα οριστούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πρόκειται για τον εισαγγελέα εφετών Δημήτρη Ζημιανίτη και τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Δημήτρη Νομικό και Δημήτρη Αποστολά.

Ως αναπληρωματικοί επελέγησαν οι Ολυμπία Κλειτσάκη, Δομένικος Θεολόγος Δελήβεης και Μαρία Ρηγοπούλου.



Ο Άρειος Πάγος προχώρησε στην επιλογή νέων Ευρωπαίων εισαγγελέων μετά από σχετικό ερώτημα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και σχετικό αίτημα της Λάουρα Κοβέσι.