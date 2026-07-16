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Παλαιό Φάληρο: Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο στην Ποσειδώνος - Τραυματίστηκε 9χρονη

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Φωτό: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Φωτό: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αιόλου στο Παλαιό Φάληρο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας, μία γυναίκα και η 9χρονη κόρη τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε το ανήλικο κορίτσι, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

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