Παλαιό Φάληρο: Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο στην Ποσειδώνος - Τραυματίστηκε 9χρονη

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αιόλου στο Παλαιό Φάληρο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας, μία γυναίκα και η 9χρονη κόρη τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε το ανήλικο κορίτσι, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.