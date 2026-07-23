Πανελλήνιες 2026: Τέλος στην αγωνία των μαθητών - Ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής

Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, καθώς σήμερα Πέμπτη (23/7) μετά τις 11:00 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της σχετικής πλατφόρμας πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τέλος, οι πίνακες με τις επιτυχίες θα αναρτηθούν και στα Λύκεια όλης της χώρας. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν θα αναγράφονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου και το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.