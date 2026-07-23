Βάσεις 2026: Τα πρώτα στοιχεία από τα αποτελέσματα - Πάνω από 63.000 οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ

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Ανακοινώθηκαν σήμερα, Πέμπτη (23/7), οι βάσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τα αποτελέσματα για τις Σχολές Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή επιτυχίας τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο).

Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου έλαβαν τα αποτελέσματα εισαγωγής με μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Περισσότεροι από 63.000 οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής ανήλθε σε 70.593 άτομα.

Από αυτούς:

60.584 υποψήφιοι προέρχονταν από Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ),

10.009 υποψήφιοι από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Συνολικά, 63.609 υποψήφιοι από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, καθώς και στις Ακαδημίες Πυροσβεστικής, Εμπορικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος είχε καθοριστεί στις 68.788.

Τα αποτελέσματα για τις ΣΑΕΚ

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους μέσω της πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και το προσωπικό password που είχαν ορίσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού.

Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει και λίστα επιτυχόντων, στην οποία εμφανίζονται μόνο ο κωδικός του υποψηφίου και τα στοιχεία επιτυχίας του, χωρίς δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Φέτος, ο αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο Παράλληλο Μηχανογραφικό ανήλθε σε 20.909 άτομα. Από αυτούς:

19.452 ήταν απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2026-2027,

1.457 ήταν απόφοιτοι προηγούμενων ετών.

Στην ειδική κατηγορία επιλέχθηκαν 125 υποψήφιοι, ενώ στη γενική κατηγορία 20.784.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι επιτυχόντες στις Δημόσιες ΣΑΕΚ ανέρχονται συνολικά σε 14.225 άτομα, εκ των οποίων:

14.100 στη γενική κατηγορία,

125 στην ειδική κατηγορία.

Οι οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εγγραφές των επιτυχόντων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, ενώ αντίστοιχες ανακοινώσεις για ΣΑΕΚ που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία θα γίνουν ξεχωριστά από τους αρμόδιους φορείς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ