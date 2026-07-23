Βάσεις 2026: Ποιες σχολές είναι στην κορυφή - Στα 18.900 μόρια η Ιατρική Αθηνών

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων έδωσε η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το 2026, με τις Ιατρικές, τις Νομικές, τις Πολυτεχνικές και τις σχολές Πληροφορικής να παραμένουν ανάμεσα στις δημοφιλέστερες επιλογές.

Η πρώτη εικόνα επιβεβαιώνει τη σταθερά υψηλή ζήτηση για τις παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές, ενώ σημαντικές αυξομειώσεις καταγράφονται σε δεκάδες τμήματα της περιφέρειας. Οι διαφοροποιήσεις αποδίδονται στις επιδόσεις των υποψηφίων, στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, στις επιλογές που δηλώθηκαν στα μηχανογραφικά δελτία και στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα προσωπικά τους στοιχεία. Όσοι είχαν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS λαμβάνουν το αποτέλεσμα στο κινητό τους, ενώ οι πίνακες των επιτυχόντων έχουν αναρτηθεί και στα λύκεια της χώρας.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις βάσεις όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων για το 2026:

Στα 18.900 μόρια η Ιατρική του ΕΚΠΑ

Στην κορυφή των βάσεων βρίσκεται και φέτος η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη βάση εισαγωγής να διαμορφώνεται στα 18.900 μόρια. Μάλιστα, πρώτη στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ μπαίνει η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια.

Η Ιατρική εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς προορισμούς για τους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, εξαιτίας της σταθερά υψηλής ζήτησης, του περιορισμένου αριθμού θέσεων και των υψηλών επιδόσεων που απαιτούνται.

Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει και η βάση της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε στα 17.875 μόρια και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές των υποψηφίων στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Υψηλό ενδιαφέρον καταγράφεται ακόμη για τα Τμήματα Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Ψυχολογίας, Βιολογίας, Χημείας, καθώς και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άνοδος για Πληροφορική και τεχνολογικές σχολές

Ισχυρή παραμένει η δυναμική των σχολών που συνδέονται με την τεχνολογία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τμήματα Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνητής Νοημοσύνης, Κυβερνοασφάλειας, Επιστήμης Δεδομένων και Ψηφιακών Εφαρμογών συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι υποψήφιοι φαίνεται να λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Η πορεία των συγκεκριμένων σχολών επιβεβαιώνει μια τάση των τελευταίων ετών, η οποία συνδέεται με τη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Eurokinissi

Σταθερά υψηλά Ιατρική, Νομική και Ψυχολογία

Οι Ιατρικές και οι Πολυτεχνικές σχολές διατηρούν την ισχυρή τους θέση, ενώ οι Νομικές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό προτιμήσεων, παρά τον έντονο ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει πλέον την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

Στις σταθερά δημοφιλείς επιλογές συγκαταλέγονται και τα Τμήματα Ψυχολογίας. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία και η ενίσχυση της ζήτησης για υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης έχουν συμβάλει στη διατήρηση των βάσεων σε υψηλά επίπεδα.

Αυξήσεις και πτώσεις στην περιφέρεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεγάλες μεταβολές που καταγράφονται σε τμήματα της περιφέρειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώνονται εντυπωσιακές αυξήσεις, ενώ αλλού παρατηρούνται σημαντικές υποχωρήσεις.

Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με τη δυσκολία των θεμάτων, τη συνολική επίδοση των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, τις μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων και τις προτιμήσεις που αποτυπώθηκαν στα μηχανογραφικά δελτία.

Η γεωγραφική θέση μιας σχολής, το κόστος διαβίωσης και οι εκτιμώμενες επαγγελματικές προοπτικές φαίνεται επίσης να επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις επιλογές των υποψηφίων.

ανακοίνωση των βαθμολογιών, φωτό αρχείου/Eurokinissi

Σιάσος: Το ΕΚΠΑ καλωσορίζει τους νέους φοιτητές

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, συνεχάρη τους επιτυχόντες των Πανελλήνιων Εξετάσεων και καλωσόρισε τους νέους φοιτητές που επέλεξαν σχολές και τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συγχαίρει θερμά όλους τους επιτυχόντες και όλες τις επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες που επέλεξαν να φοιτήσουν στις Σχολές και τα Τμήματά του», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το πανεπιστήμιο δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου, πρωτοποριακή έρευνα και ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα στηρίζει τη νέα γενιά επιστημόνων.

Η συνολική εικόνα των βάσεων του 2026 δείχνει ότι το κύρος μιας σχολής εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο, ωστόσο οι υποψήφιοι λαμβάνουν πλέον περισσότερο υπόψη τις επαγγελματικές προοπτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες κοινωνικές ανάγκες.