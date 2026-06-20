Παπαζάχος στον FLASH: Οι σεισμοί στην Κρήτη είχαν σημαντικές επιταχύνσεις, απαιτείται μεγάλη προσοχή

Οι διαδοχικοί σεισμοί που «ταρακούνησαν» το νότιο τμήμα της Κρήτης, των 4,6 Ρίχτερ αρχικά και των 5,3 Ρίχτερ μετά από λίγα λεπτά, ανοιχτά της Γαύδου, δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία ως προς το μέγεθός του, ωστόσο η πολύ μικρή απόσταση από το νησί είναι εκείνη που συγκεντρώνει την προσοχή των ειδικών.



Ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στον FLASH, υπογράμμισε ότι το βασικό ζήτημα είναι η εγγύτητα του επίκεντρου στη Γαύδο και όχι το ίδιο το μέγεθος της δόνησης.



«Δεν είναι τόσο για την Κρήτη το θέμα όσο περισσότερο για τη Γαύδο. Δεν ξέρω ακόμη αν έχουν γίνει ζημιές αλλά δεν είναι απίθανο εφόσον ο σεισμός είχε σημαντικές εδαφικές επιταχύνσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι εξετάζεται κατά πόσο ο σεισμός προκάλεσε επιπτώσεις στο νησί. Όπως εξήγησε, το επίκεντρο βρέθηκε μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη Γαύδο, γεγονός που ενδέχεται να έχει οδηγήσει σε ισχυρές τοπικές κινήσεις του εδάφους.



Ο ίδιος επισήμανε ότι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις από τους χάρτες καταγραφής δείχνουν σχετικά σημαντικές εδαφικές κινήσεις κοντά στο επίκεντρο, ενώ πρόσθεσε πως ρόλο στην αποτίμηση των συνεπειών θα παίξει και η κατάσταση των κτιρίων του νησιού, πολλά από τα οποία είναι παλαιότερης κατασκευής αλλά και χαμηλά, κυρίως ισόγεια.



Αναφερόμενος στη σεισμικότητα της περιοχής, ο κ. Παπαζάχος τόνισε ότι το φαινόμενο εντάσσεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου, μιας από τις πλέον ενεργές σεισμοτεκτονικές ζώνες της Ευρώπης. «Είναι μια περιοχή με συνεχή σεισμική δραστηριότητα και μακρά ιστορία ισχυρών σεισμών. Τέτοιοι σεισμοί είναι συνδεδεμένοι με το ελληνικό τόξο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για την περαιτέρω εξέλιξη της ακολουθίας.

«Τώρα μιλάμε για το δυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου. Είναι περιοχή που μπορεί να δώσει από τους πιο μεγάλους σεισμούς στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι μια περιοχή που δίνει σεισμούς μέχρι και πάνω από 8 Ρίχτερ. Είναι η πιο σεισμογενής περιοχή μετά την Κεφαλονιά», ανέφερε.

Ο γνωστός σεισμολόγος σημείωσε ότι απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των δεδομένων των επόμενων ωρών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί ζημιές στη Γαύδο και ποια είναι η ακριβής εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. «Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι κάτοικοι εκεί στη Γαύδο, γιατί πραγματικά θα ήθελα να δω τι έχει κάνει ο συγκεκριμένος σεισμός».