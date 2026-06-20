Δεύτερος, πιο δυνατός σεισμός στην Κρήτη: 5,3 μετά τα 4,6 Ρίχτερ ανατολικά της Γαύδου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου (20/6) ανοιχτά της Γαύδου, στις 12:31, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ωστόσο, μετά από λίγο (12:37) έγινε και νέος σεισμός που μετρήθηκε αρχικά στα 5,3 Ρίχτερ!

Αυτόματη λύση

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 20/06/2026 09:37:28.10

Μέγεθος : 5.3

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 34.8352

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 24.1523

Εστιακό Βάθος [km] : 10.0

Τοποθεσία : 6 Χλμ. Α της Γαύδου

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Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 09:31 (ώρα GMT), με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που τον καθιστά σχετικά επιφανειακό.



Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νότιας Κρήτης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Ωστόσο, ειδικά κλιμάκια των τοπικών Αρχών σπεύδουν σε περιοχές που είναι κοντά στο επίκεντρο των σεισμών.



Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από την αυτόματη λύση και ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά την επεξεργασία των δεδομένων από τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο για τον πρώτο σεισμό:

Αναθεωρημένη Λύση



Αναθεωρημένη Λύση

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 20/06/2026 09:31:12.07

Μέγεθος : 4.6

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 34.8697

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 24.1434

Εστιακό Βάθος [km] : 14.1

Τοποθεσία : 7 Χλμ. ΒΑ της Γαύδου