Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Fujitsu για «ανάρμοστη συμπεριφορά που σχετίζεται με γυναίκα»

Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της Fujitsu, Χιντενόρι Φουρούτα, μετά την επιβεβαίωση από την ιαπωνική τεχνολογική εταιρεία ότι υπήρξε «ανάρμοστη συμπεριφορά που σχετίζεται με γυναίκα», όπως δήλωσε εκπρόσωπος του ομίλου στο Reuters.

Η παραίτηση του Φουρούτα έγινε δεκτή την Τρίτη 16 Ιουλίου 2026, κατόπιν δικού του αιτήματος, ενώ η Fujitsu απέσυρε και την υποψηφιότητά του για μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στον μήνα.

Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της υπόθεσης, ούτε διευκρίνισε αν υπάρχει σχέδιο άμεσης αντικατάστασής του.

Η λιτή ανακοίνωση και η απάντηση Φουρούτα

Η Fujitsu περιορίστηκε στη διατύπωση περί «ανάρμοστης συμπεριφοράς που σχετίζεται με γυναίκα», χωρίς να επεκταθεί σε περισσότερα στοιχεία. Εκπρόσωπος της εταιρείας απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω το περιστατικό ή το ποιος θα αναλάβει τη θέση του Φουρούτα.

Ο ίδιος ο Φουρούτα, όταν επικοινώνησε μαζί του το Reuters μέσω LinkedIn, αρκέστηκε να δηλώσει: «Η ανακοίνωση της εταιρείας μιλά από μόνη της».

Ποιος είναι ο Χιντενόρι Φουρούτα

Ο Χιντενόρι Φουρούτα είχε αναλάβει πρόεδρος της Fujitsu το 2024, έπειτα από μακρά πορεία σε ανώτατες θέσεις του ιαπωνικού τεχνολογικού ομίλου. Προηγουμένως είχε διατελέσει επικεφαλής επιχειρησιακός διευθυντής, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας.

Η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλοι ιαπωνικοί όμιλοι βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και συμπεριφοράς υψηλόβαθμων στελεχών, ιδιαίτερα όταν οι υποθέσεις αφορούν προσωπική ή εξωεργασιακή συμπεριφορά.

Η μετοχή της Fujitsu δεν κατέγραψε έντονη αντίδραση μετά την ανακοίνωση. Σύμφωνα με το Reuters, κινήθηκε οριακά ανοδικά, περίπου κατά 0,2% στη συνεδρίαση του απογεύματος, σε γενικές γραμμές κοντά στην πορεία του δείκτη Nikkei 225.

Δεν είναι η πρώτη υπόθεση σε μεγάλο ιαπωνικό όμιλο

Η υπόθεση Φουρούτα δεν είναι μεμονωμένη στο περιβάλλον των μεγάλων ιαπωνικών επιχειρήσεων. Πέρυσι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Honda παραιτήθηκε μετά από καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός εργασίας.

Αντίστοιχα, το 2023 ο ενεργειακός κολοσσός Eneos απέπεμψε τον πρόεδρό του για ανάρμοστη συμπεριφορά σε κοινωνική εκδήλωση, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Προς το παρόν, η Fujitsu δεν έχει ανακοινώσει ποιος θα αντικαταστήσει τον Φουρούτα ή αν θα υπάρξει προσωρινή λύση μέχρι τη γενική συνέλευση των μετόχων.

