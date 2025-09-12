Παρασκήνιο Σινά: Πώς ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανοίγει δρόμο στη ρωσική επιρροή

Η κρίση στη Μονή Σινά έχει ξεφύγει από τα στενά όρια μιας μοναστικής διαμάχης και εξελίσσεται σε ζήτημα με εκκλησιαστικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις. Η επικείμενη εκλογή νέου ηγουμένου, μετά την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, άνοιξε ξανά τον ασκό του Αιόλου.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, με επικεφαλής τον Πατριάρχη Θεόφιλο, κινείται με τρόπο που φαντάζει υπονομευτικός. Χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη, χαρακτηρίζει «έκπτωτο» τον Δαμιανό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη διαδικασία. Στην Αθήνα, κυβερνητικές και εκκλησιαστικές πηγές ανησυχούν: τυχόν αμφισβήτηση της νομιμότητας του νέου ηγουμένου θα μπλοκάρει το Προεδρικό Διάταγμα που απαιτείται για την επικύρωση της εκλογής και κατ’ επέκταση τις συνομιλίες με το Κάιρο για το καθεστώς της Μονής.

Πίσω από τις κινήσεις του Θεόφιλου διακρίνεται η σκιά της Μόσχας. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί στενές σχέσεις με τον Πατριάρχη Κύριλλο, την ώρα που η ρωσική εκκλησιαστική διπλωματία επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στην Αφρική. Η Μονή Σινά, ως το αρχαιότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας και σημείο υψηλής γεωπολιτικής σημασίας, αποτελεί ιδανικό πεδίο πίεσης.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί το παρασκήνιο με προσοχή. Ένα λάθος βήμα, και η ιστορική Μονή μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης εκκλησιαστικών και γεωπολιτικών συμφερόντων, με την Αθήνα να καλείται να διαχειριστεί μια κρίση που κανείς δεν υπολόγιζε.