Παράταση για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 δίνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», προσφέροντας σημαντική ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης των έργων ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους.

Η απόφαση των Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ελήφθη μετά την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, ώστε να ολοκληρωθούν οι ήδη εγκεκριμένες παρεμβάσεις ακόμη και μετά τη λήξη των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ποιοι δικαιούνται την παράταση

Η νέα καταληκτική ημερομηνία αφορά αποκλειστικά ωφελούμενους που έχουν ήδη ενταχθεί στα προγράμματα και πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχει πραγματοποιηθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος μεταφορά Α' πόρων προς αναδόχους ή προμηθευτές, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν καταβληθεί προκαταβολές για τις εργασίες ή τον εξοπλισμό,

οι εγκεκριμένες αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής.

Παράλληλα, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», η παράταση καλύπτει και τις αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες προς υπαγωγή έως τις 17 Ιουλίου, με την ίδια τελική προθεσμία ολοκλήρωσης, στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Γιατί δόθηκε η παράταση

Η κυβέρνηση αποδίδει την απόφαση στη μεγάλη ανταπόκριση που γνώρισαν τα προγράμματα «Εξοικονομώ» τα τελευταία χρόνια. Με την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης επιδιώκεται να ολοκληρωθούν όλες οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις, χωρίς να επηρεαστούν από τη λήξη του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στόχος είναι να μην χαθούν έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους δικαιούχους που έχουν προχωρήσει στις σχετικές διαδικασίες, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις εργασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα τα συναρμόδια υπουργεία, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσε το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη μεγαλύτερη δέσμη προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που εφαρμόστηκε ποτέ στη χώρα.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι έχουν ολοκληρώσει ενεργειακές αναβαθμίσεις μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», ενώ πάνω από 93.000 νοικοκυριά ενισχύθηκαν από το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης - Θερμοσίφωνα».

Συνολικά έχουν διατεθεί περισσότερο από 1,4 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, στη βελτίωση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Τι ισχύει με τις προθεσμίες της 17ης και 31ης Ιουλίου

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προθεσμίες των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι δικαιούχοι για τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρώσουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καταληκτική ημερομηνία της 17ης Ιουλίου 2026 αφορά αποκλειστικά την εμπρόθεσμη υποβολή του Β' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β' ΠΕΑ) στο Πληροφοριακό Σύστημα των Προγραμμάτων.

Η συγκεκριμένη προθεσμία ισχύει για τα προγράμματα:

«Εξοικονομώ 2021»

«Εξοικονομώ 2023»

«Εξοικονομώ Νέων»

«Εξοικονομώ 2025»

«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

όπως προβλέπεται στους υπό έκδοση Οδηγούς Εφαρμογής των προγραμμάτων.

Προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου για την τελική εκταμίευση

Το ΥΠΕΝ επισημαίνει ακόμη ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα τελικής εκταμίευσης έως και την 31η Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι το Β' ΠΕΑ έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή έως τις 17 Ιουλίου.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η προθεσμία για την υποβολή του Β' ΠΕΑ.

Το υπουργείο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες και να μην υπάρξουν προβλήματα στην ολοκλήρωση των αιτήσεων και στην καταβολή της χρηματοδότησης.