Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης ο Πόρος λόγω λειψυδρίας

Σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης για διάστημα τριών μηνών κηρύσσεται ο Πόρος λόγω λειψυδρίας, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (14/7).

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την απόφαση, με την οποία το νησί κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης.