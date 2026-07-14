Ελλάδα Λειψυδρία στην Ελλάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης Σταύρος Παπασταύρου Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πόρος Local News

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης ο Πόρος λόγω λειψυδρίας

Την απόφαση υπέγραψε ο Σταύρος Παπασταύρου κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Unsplash
Unsplash
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Σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης για διάστημα τριών μηνών κηρύσσεται ο Πόρος λόγω λειψυδρίας, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (14/7).

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την απόφαση, με την οποία το νησί κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης.

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Ελλάδα Λειψυδρία στην Ελλάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης Σταύρος Παπασταύρου Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πόρος Local News

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