Παρατείνονται το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» και άλλα 7 προγράμματα του ΥΠΕΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την υλοποίηση των έργων και τη συμμετοχή περισσότερων ωφελούμενων.



Συγκεκριμένα, η προθεσμία για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» παρατείνεται έως τις 25 Ιουνίου 2026, ενώ έως τις 30 Ιουνίου 2026 παρατείνονται τα προγράμματα «Φοίβος και Αθηνά», «Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα», «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» και «Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα».

Παράλληλα, έως τις 31 Μαΐου 2026 παρατείνονται τα προγράμματα «Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις» και «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green».



Οι παρατάσεις αποσκοπούν στην ομαλή υλοποίηση των έργων και την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Το προγράμματα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU..