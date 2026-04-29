Παράταση στα προγράμματα «Εξοικονομώ»: Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 η ολοκλήρωση των έργων

Παράταση στον χρόνο υλοποίησης των βασικών προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης ανακοινώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας «ανάσα» σε χιλιάδες ωφελούμενους που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για ενίσχυση της ενεργειακής εξοικονόμησης και στήριξη των πολιτών, με στόχο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων, αλλά και για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων.

Ποια προγράμματα παίρνουν παράταση

Οι παρατάσεις αφορούν τα βασικά προγράμματα «Εξοικονομώ», τα οποία υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2026 για:

το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023»

το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025»

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, δημιουργείται ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα για τα προγράμματα, διευκολύνοντας τόσο τους ωφελούμενους όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Στόχος η μέγιστη απορρόφηση πόρων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνει ότι οι παρατάσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των έργων και να αποφευχθούν καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια πόρων.

Παράλληλα, η απόφαση αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, στο πλαίσιο των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και κτιρίων αποτελεί βασικό πυλώνα της πράσινης μετάβασης, ενώ τα προγράμματα «Εξοικονομώ» θεωρούνται κομβικά για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0»

Τα συγκεκριμένα προγράμματα εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού NextGeneration EU.

Η παράταση του χρόνου υλοποίησης έρχεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, εξασφαλίζοντας ότι οι πόροι θα αξιοποιηθούν πλήρως και με τρόπο που θα αποφέρει το μέγιστο όφελος για την οικονομία και την κοινωνία.

«Ανάσα» για δικαιούχους και αγορά

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει θετικά τόσο για τους πολίτες που συμμετέχουν στα προγράμματα όσο και για την αγορά, καθώς δίνεται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων χωρίς την πίεση αυστηρών προθεσμιών.

Την ίδια στιγμή, η παράταση δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας για τον κατασκευαστικό και ενεργειακό κλάδο, που τα τελευταία χρόνια στηρίζεται σημαντικά στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται κρίσιμη, καθώς το στοίχημα πλέον μεταφέρεται από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, με στόχο τα έργα να ολοκληρωθούν εγκαίρως και να αποδώσουν τα αναμενόμενα οφέλη.