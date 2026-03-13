Πλαφόν κέρδους σε περισσότερα προϊόντα – Στη λίστα και φρούτα και λαχανικά, αυξήσεις έως και 54%

Η επέκταση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους σε περισσότερα βασικά προϊόντα βρίσκεται στο τραπέζι της κυβέρνησης, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει νέα υπουργική απόφαση για τον περιορισμό φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.



Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH στην απόφαση που αναμένεται να εκδώσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος , δεν θα περιλαμβάνονται μόνο τα 61 προϊόντα που ήδη έχουν ανακοινωθεί ότι θα πωλούνται με πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Στόχος είναι η διεύρυνση της λίστας, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου απέναντι σε φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.

Γιατί επεκτείνεται το μέτρο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η επέκταση του πλαφόν κρίνεται αναγκαία λόγω των πιέσεων που δέχεται η αγορά από τις διεθνείς εξελίξεις. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις που προκαλεί στις τιμές ενέργειας, στα καύσιμα αλλά και στο κόστος παραγωγής τροφίμων έχουν κινητοποιήσει την κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να περιορίσει πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε το μέτρο του πλαφόν σε βασικά είδη, όπως καύσιμα, τρόφιμα και άλλα προϊόντα που θεωρούνται απαραίτητα για τη διαβίωση και τη συντήρηση ενός νοικοκυριού.

Στη λίστα και φρούτα – λαχανικά

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της αγοράς, στη λίστα των προϊόντων που θα υπάγονται στο πλαφόν αναμένεται να προστεθούν και φρούτα και λαχανικά. Τα νωπά οπωροκηπευτικά δεν περιλαμβάνονταν στον πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης στις 11 Μαρτίου, ωστόσο η λίστα εκείνη είχε ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να εμπλουτιστεί. Η πιθανή ένταξη των συγκεκριμένων προϊόντων θεωρείται σημαντική, καθώς αποτελούν βασικό μέρος του καλαθιού των καταναλωτών και παρουσιάζουν συχνά έντονες διακυμάνσεις στις τιμές.

Στα ύψη οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά

Την ώρα που στο τραπέζι μπαίνουν τα σενάρια για επέκταση του πλαφόν, έντονες διακυμάνσεις καταγράφονται και στη χονδρική αγορά οπωροκηπευτικών.



Σύμφωνα με τιμοληψίες του ΟΚΑΑ, στο διάστημα 26 Φεβρουαρίου – 12 Μαρτίου καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις σε αρκετά προϊόντα.



Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε:

κολοκύθια: 2 ευρώ το κιλό από 1,30 ευρώ (+54%)

ντομάτες: 1,70 ευρώ το κιλό (+42%)

ντοματίνια τύπου βελανίδι: 4,50 ευρώ από 3,50 ευρώ

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης:

μπρόκολα: +31%

μελιτζάνες φλάσκες: +28%

πιπεριές: αυξήσεις 8% – 12%

Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε σε:

αγγούρια (ζευγάρι): 0,60 ευρώ από 1 ευρώ (-40%)

πράσα: -11%

σταμναγκάθι: -12%

Στα φρούτα, πάντως, μήλα, πορτοκάλια, αχλάδια, ακτινίδια και αβοκάντο διατηρούν μέχρι στιγμής σταθερές τιμές.

Τι προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Υπενθυμίζεται ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου στο ΦΕΚ, τίθεται σε ισχύ πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για βασικά προϊόντα.



Συγκεκριμένα, από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου 2026 απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που είναι απαραίτητο για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών, όταν το περιθώριο αυτό –υπολογιζόμενο ανά κωδικό προϊόντος– υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου περιθωρίου κέρδους του 2025.

Η ρύθμιση αποτελεί βασικό εργαλείο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της αγοράς και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας σε περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων.