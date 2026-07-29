ΠΑΣΟΚ: Ικανοποίηση για τη διεύρυνση, αγωνία για τα ποσοστά

Στη Βουλή η δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε απόλυτο αριθμο βουλευτών ανεβαίνει. Έφτασε χθες με την προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη αισίως στους 33 και σύμφωνα με τις πληροφορίες του FLASH, έπεται και συνέχεια με νέες εντάξεις στην ΚΟ το προσεχές διάστημα.

Παρ’ όλα αυτά, αγωνία και ζητούμενο για την ηγεσία και το πολιτικό προσωπικό της Χαριλάου Τρικούπη είναι η ίδια και μεγαλύτερη αύξηση δυνάμεων να γίνει αφ’ ενός στις δημοσκοπικές αποτυπώσεις (γιατί διαμορφώνουν ψυχολογία νίκης) και αφ΄ετέρου στους κοινωνικούς συσχετισμούς (γιατί δημιουργούν πλειοψηφικά ρεύματα).

Το μέσο και η στρατηγική για να το πετύχει είναι να απευθυνθεί σε ευρύτερα ακροατήρια. Να διεισδύσει σε νέες εκλογικές δεξαμενές. Να εντείνει τη δράση και να πολλαπλασιάσει την εμβέλεια των πολιτικών μηνυμάτων. Να κάνει το προγραμματικό λόγο και την επιχειρηματολογία πιο σαφή και πιο πειστική. Να προσελκύσει περισσότερα στελέχη που συμφωνούν με το γενικό πολιτικό στόχο.

Αυτό το τελευταίο, μαζί και με όλα τα παραπάνω, στο ΠΑΣΟΚ τα διεκδικούν και μέσω της αμφίπλευρης διεύρυνσης μιας πολιτικής επιλογής ομόφωνα ψηφισμένης στο πρόσφατο συνέδριο, η οποία -κατά τους αρμοδίους- αποδίδει καρπούς και μάλιστα πολύ περισσότερους από όσους φαίνονται με τις προσχωρήσεις της «βιτρίνας» και διαφόρων προβεβλημένων στελεχών. Για παράδειγμα, κατά τον Κώστα Σκανδαλίδη, όταν ρωτήθηκε πριν από αρκετούς μήνες σχετικά είχε αποκαλύψει ότι πάνω από 1.000 στελέχη σε όλη την Ελλάδα έχουν συστρατευθεί με το ΠΑΣΟΚ, πλην φυσικά των ξεχωριστών περίπου 100 περιπτώσεων που ανακοινώθηκαν κεντρικά από την Χαριλάου Τρικούπη.

Σκοπός του εγχειρήματος δεν είναι άλλος από την πολιτική αλλαγή, τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές έναντι της ΝΔ και τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης με κορμό το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη στη βάση του προγράμματός του, το οποίο σημειωτέον προετοιμάζεται αυτό το διάστημα, επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται για να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συγκληθεί για αύριο Πέμπτη κοινή συνεδρίαση των Κύκλων Δημόσιας Πολιτικής και του Πολιτικού Συμβουλίου για να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία και μετά τις ολιγοήμερες διακοπές να γίνουν οι τελικές επεξεργασίες. Σε κάθε περίπτωση για το ΠΑΣΟΚ που επιμένει προγραμματικά, η Διεθνής Έκθεση είναι ένα ορόσημο στην προσπάθεια να υπάρξει δημοσκοπική ανάκαμψη και να μην παγιωθεί η σημερινή εικόνα που εμφανίζει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δεύτερη.

Ο Μιχάλης Χουρδάκης που εντάχθηκε χθες στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας -όπως είπε- «μια συνειδητή επιλογή», ώστε να αποκτήσει η χώρα «μια σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνησης», μπαίνει ευθύς εξαρχής σε κλίμα προγραμματικής συμβολής, αναλαμβάνοντας ένα μέρος του σχεδίου για το δημογραφικό, ενώ αναμένεται να είναι υποψήφιος στη λίστα της Α΄ Θεσσαλονίκης.

Το κεντρώο ακροατήριο

Η εν λόγω συνάντηση έλαβε ευλόγως δημοσιότητα δεν ήταν όμως η μοναδική για το Νίκο Ανδρουλάκη. Αξιοπρόσεκτη ήταν και αυτή που ακολούθησε με τον Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, πρώην υφυπουργό Παιδείας την περίοδο της συγκυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, βουλευτή Αχαϊας με το Κίνημα Αλλαγής μετέπειτα και λίγο πριν την επανένταξή του στο ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της διεύρυνσης, αντιπρόεδρο στο κόμμα Λοβέρδου, το οποίο πλέον δεν υφίσταται.

Ο κ. Παπαθεοδώρου ανήκει στους κεντρογενείς πολιτικούς, με λόγο που θεωρείται ότι βρίσκει ευήκοα ώτα στα κεντρώα ακροατήρια τα οποία αποστρέφονται τον Αλέξη Τσίπρα και αμφιταλαντεύονται μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη, γι’ αυτό και για την Χαριλάου Τρικούπη η αξιοποίησή του κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, ενώ συμφωνήθηκε ο κ. Παπαθεοδώρου να συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση από το Σεπτέμβριο τη δημόσια δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Για τυχόν υποψηφιότητα δεν έγινε συζήτηση, αν όμως τεθεί τέτοιο θέμα, ο πρώην υφυπουργός ενδέχεται να ριχτεί στην «αρένα» της Α΄ Αθηνών όπου το ΠΑΣΟΚ χρήζει ενίσχυσης.