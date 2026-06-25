ΠΑΣΟΚ: Ο Γιάννης Σγουρός υποψήφιος στην Α' Αθηνών (του Γερουλάνου)

Με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, συναντήθηκε το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο γραφείο του στη Βουλή.

Ο κ. Σγουρός θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στην απαιτητική Α' Αθηνών (εκλογική περιφέρεια του Παύλου Γερουλάνου) και όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Σγουρός έχει συνδέσει το όνομα του με τα μεγάλα έργα πνοής κατά τη θητεία του ως Περιφερειάρχης Αττικής και Νομάρχης Αθηνών.

Διέγραψε λαμπρή πορεία στον αθλητισμό ως αθλητής και πρόεδρος στον Μίλωνα, αλλά και από τις θέσεις του ως γενικός γραμματέας Αθλητισμού, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων και κατόπιν της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004».

Ο κ. Σγουρός θα συμμετέχει ενεργά και στην πρώτη γραμμή στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Ανακοινώνεται ότι θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Α΄ Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές».