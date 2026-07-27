ΠΑΣΟΚ: Προετοιμασία για ΔΕΘ, διεύρυνση και ψηφοδέλτια

Μια ακόμη εβδομάδα πολιτικών επεξεργασιών και διεργασιών, με επίκεντρο την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τη διεύρυνση και τα ψηφοδέλτια θα περάσουν στην Χαριλάου Τρικούπη όπου επιδιώκουν αφ’ ενός να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα που είχαν θέσει και αφ’ ετέρου να είναι έγκαιρα έτοιμοι για την καυτή πολιτική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Είτε γίνουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο είτε τελικά όχι -όπως φαίνεται να είναι το πιθανότερο μετά και τις τελευταίες επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού- στο ΠΑΣΟΚ η εντολή του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να υπάρχει επιφυλακή, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις και τους εκλογικούς σχεδιασμούς του Μαξίμου.

Για τον λόγο αυτό και την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, πιθανότατα και την πρώτη του Αυγούστου, στην αξιωματική αντιπολίτευση θα κινηθούν με αυξημένους ρυθμούς σε τρεις κύριες κατευθύνσεις:

Να κλείσουν τις εκκρεμότητες με τα ψηφοδέλτια (όπου ο στόχος ήταν η συγκρότησή τους σε ποσοστό 70 – 80%), ακόμη κι αν η επίσημη ανακοίνωσή τους μετατεθεί για μετά το καλοκαίρι. Να σημειωθεί ότι ήδη γίνονται κάποιες μεμονωμένες ανακοινώσεις υποψηφίων, οι οποίοι συναντώνται με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Να γίνουν ορισμένα ακόμη βήματα στο σκέλος της αμφίπλευρης διεύρυνσης όπου συζητούνται έντονα ονόματα εν ενεργεία ή πρώην βουλευτών που σκέφτονται να συμπορευτούν με το ΠΑΣΟΚ (Μιχάλης Χουρδάκης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Νίνα Κασιμάτη, Θεοδώρα Τζάκρη, Ολυμπία Τελιγιορίδου, Λευτέρης Αβραμάκης κ.α.)

Και τρίτον, να προχωρήσει η διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος και των εξαγγελιών που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου στους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της ΔΕΘ.

Κοινή συνεδρίαση

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως πληροφορείται ο FLASH την προσεχή Πέμπτη 30 του μήνα πρόκειται να συνεδριάσoυν οι Κύκλοι Δημόσιας Πολιτικής από κοινού με το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Τη συνεδρίαση αναμένεται να απασχολήσει το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΘ, το οποίο -όπως είχε προϊδεάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρώτη συνεδρίαση των Κύκλων στις 14 Ιουλίου- θα έχει ως οραματικά στοιχεία «μια πιο παραγωγική οικονομία, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μια ποιοτικότερη δημοκρατία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει από τα αρμόδια στελέχη να προετοιμάσουν τις εισηγήσεις τους, με σκοπό πριν τις καλοκαιρινές διακοπές να έχει γίνει το πρώτο «φιλτράρισμα» και με την επιστροφή μετά το Δεκαπενταύγουστο να ακολουθήσει η τελική διαμόρφωση του πακέτου μέτρων και εξαγγελιών που θα αποκαλύψει εν συνόλω ο κ. Ανδρουλάκης στο Βελλίδειο.

Εξηγώντας την πολιτική φιλοσοφία που πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ, ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη από τη Χίο όπου βρέθηκε το Σάββατο για την εκδήλωση που διοργάνωσε το κόμμα του για τη ναυτιλία, δήλωσε: «Εμείς όταν μιλάμε για πολιτική αλλαγή, δεν μιλάμε απλά για εναλλαγή στις θέσεις εξουσίας. Ζητάμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να εφαρμόσουμε ένα προοδευτικό, ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει την κοινωνία πιο δίκαιη και την πατρίδα πιο ισχυρή» Και προκειμένου να υπογραμμίσει τις διαφορές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, κατέληξε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που δεν στηρίζεται σε συνθήματα, «αλλά δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις σε κάθε κρίσιμο τομέα της καθημερινότητας».