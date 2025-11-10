Πασοκικός «σασμός» στην Ορεστιάδα

Δεν αποτελεί μυστικό ότι Ανδρουλάκης και Δούκας έχουν τυπικές σχέσεις και γενικότερα η συνύπαρξή τους στο ΠΑΣΟΚ έχει περάσει τον τελευταίο χρόνο από πολλές διακυμάνσεις.

Έχοντας αυτό στο μυαλό, σημειώνω ως μια ασυνήθιστη στιγμή ενότητας ανάμεσα στους δύο την παρουσία του δημάρχου στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Ορεστιάδα (και οι δύο βρέθηκαν στον Έβρο λόγω του συνεδρίου της ΚΕΔΕ) και μάλιστα με τη φωτογραφία που διακίνησε επίσημα το Γραφείο Τύπου του κόμματος να τους δείχνει να δίνουν τα χέρια και να χαμογελούν.

Κάποιοι αστειευόμενοι μίλησαν για «σασμό», ξεχνώντας όμως ότι αυτό θα ίσχυε μόνο στην Κρήτη...