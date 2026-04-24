Πάτρα: 12χρονος απείλησε με μαχαίρι και λήστεψε άνδρα στη μέση του δρόμου

Στη σύλληψη ενός 12χρονου προχώρησαν την Πέμπτη στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Άμεσης Δράσης.

Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία, ενώ κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αντιμετωπίζει και η μητέρα του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας ο 12χρονος φέρεται να πλησίασε πεζό άνδρα στην Πάτρα και, υπό την απειλή μαχαιριού, να του αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον ανήλικο και τον οδήγησαν στην αρμόδια Υπηρεσία, όπου και συνελήφθη.

Ο 12χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.