Πάτρα: Νεκρός 56χρονος που κατέρρευσε στον δρόμο ενώ περπατούσε

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Ένα αιφνίδιο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν ένας 56χρονος άνδρας κατέρρευσε ενώ κινούνταν πεζή στην περιοχή της Ταραμπούρας.

Το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, στην οδό Φιλίππου Ολυμπιάδος, όταν ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Διερχόμενοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε δικυκλιστής διασώστης, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 56χρονος είχε υποστεί ανακοπή.

Λίγο αργότερα κατέφθασε και πλήρωμα της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες ανάνηψης.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.