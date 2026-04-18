Πένθος στη Γαλλία: Πέθανε η ηθοποιός Νάντια Φαρές - Είχε βρεθεί αναίσθητη στον πάτο πισίνας

Την τελευταία της πνοή άφησε η Γαλλίδα ηθοποιός Νάντια Φαρές, μία εβδομάδα μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε σε πισίνα γυμναστηρίου στο Παρίσι. Η ηθοποιός είχε βρεθεί αναίσθητη στον πυθμένα της πισίνας στις 11 Απριλίου και νοσηλευόταν έκτοτε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière, όπου είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα.

Τον θάνατό της, σε ηλικία 57 ετών, ανακοίνωσαν οι δύο κόρες της μέσω δήλωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Νάντια Φαρές την Παρασκευή. Η Γαλλία έχασε μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά για εμάς ήταν πάνω απ’ όλα η μητέρα που μόλις χάσαμε», δήλωσαν η Σίλια και η Σάνα Τσάσμαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε αθλητικό κέντρο της οδού Blanche, στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι την είδαν σε στάση γιόγκα, σκυμμένη, στον πάτο της πισίνας. Σύμφωνα με αυτούς, παρέμεινε εκεί για τρία με τέσσερα λεπτά πριν ανασυρθεί στην επιφάνεια, αναίσθητη, από δύο άλλους κολυμβητές. Την έβγαλαν από το νερό και φέρεται να ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ποια ήταν η Νάντια Φαρές

Η Νάντια Φαρές είχε γεννηθεί στο Μαρακές του Μαρόκου στις 20 Δεκεμβρίου 1968 και έκανε καριέρα κυρίως στη Γαλλία. Στο ευρύ κοινό έγινε ιδιαίτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία «Τα Πορφυρά Ποτάμια» (Les Rivières pourpres) του 2000, ενώ στη διαδρομή της εμφανίστηκε σε κινηματογραφικές παραγωγές των Κλοντ Λελούς και Μπερνί Μπονβουαζέν, αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Marseille του Netflix και το Les Ombres rouges.

Στην προσωπική της ζωή είχε αποκτήσει δύο κόρες με τον Αμερικανό παραγωγό Στιβ Τσάσμαν. Σύμφωνα με διαθέσιμα βιογραφικά στοιχεία, οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 2002 και αργότερα ακολούθησε χωρισμός, όπως είχε ανακοινώσει η ίδια σε συνέντευξή της στο περιοδικό Gala νωρίτερα φέτος.

Με τον σύζυγό της στο γκραν σλαμ Roland Garros το 2007 / Φωτ.: IMAGO

Ο θάνατός της προκάλεσε συγκίνηση στον γαλλικό καλλιτεχνικό χώρο, με τη Νάντια Φαρές να αφήνει πίσω της μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.