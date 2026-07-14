Περίπου δύο εκατομμύρια παράνομα όπλα στην Ελλάδα – Ο «τιμοκατάλογος» της μαύρης αγοράς

Τρομοκρατικές οργανώσεις, συμμορίες του κοινού ποινικού δικαίου, ληστείες, διαρρήξεις, δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών και στο βάθος, πίσω από τις σκιές, παράνομα όπλα. Τις τελευταίες δεκαετίες η ιστορία γράφει με μελανά χρώματα μια πικρή αλήθεια. Ο αριθμός τους αυξάνεται ραγδαία, αφού πολλά καταλήγουν στη χώρα μας και σε χέρια αδίστακτων δραστών, συνήθως έπειτα από συρράξεις ή αναταραχές σε άλλες γωνιές του πλανήτη. Για την ακρίβεια, ο αριθμός τους αγγίζει σχεδόν τα 2 εκατομμύρια -μόνο στην ελληνική επικράτεια- κι αρκούν μόλις μερικές εκατοντάδες ευρώ για την αγορά τους.

Ο κύριος Γεώργος Ραυτογιάννης, βαλλιστικός πραγματογνώμονας, ο άνθρωπος που ήταν Προϊστάμενος στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, την ημέρα που ταυτοποιήθηκε το όπλο του Σάββα Ξηρού και συνεπώς αποκαλύφθηκε η 17 Νοέμβρη, ρίχνει φως -αποκλειστικά μέσω του FLASH- σε όλες εκείνες τις πτυχές που αγγίζουν τα παρανόμως κατεχόμενα όπλα. «Το να μπορέσουμε να πούμε με ακρίβεια ότι έχουμε τόσα νόμιμα και τόσα παράνομα είναι κάπως παρακινδυνευμένο. Ωστόσο, σε σχέση με τη χρήση τους, σε σχέση με τον πληθυσμό μας, σε σχέση με τις ομάδες που ενεργοποιούνται γύρω από όπλα και σε σχέση με κάποιες άλλες παραμέτρους που θέτει η Διεθνής Επιστημονική Κοινότητα προκειμένου να κάνει μια κατ’ εκτίμηση μέτρηση, υπολογίζεται στη χώρα μας ότι υπάρχουν περί τα 2 εκατομμύρια όπλα.

- Παράνομα και νόμιμα;

«Ναι, δεν συνυπολογίζω του στρατού τα όπλα και της αστυνομίας. Αλλά μέσα σε αυτά είναι τα νόμιμα με άδειες οπλοφορίας ή οπλοκατοχής ή σκοπευτικά όπλα. Μέσα σε αυτά επίσης, είναι περίπου γύρω στα 1.700.000-1.800.000 τα παράνομα, με τις μετρήσεις που σας είπα προηγουμένως και μέσα σε μια κατ’ εκτίμηση προσέγγιση».

- Υπάρχουν και γνωστές «πιάτσες» θα μπορούσαμε να πούμε, που γνωρίζουν οι αρχές ότι εκεί διακινούντα παράνομα όπλα;

«Κοιτάξτε να δείτε, εάν ξέρει η αστυνομία κατά κύριο λόγο και οι αρχές, ότι κάπου υπάρχει μια πιάτσα στην οποία γίνεται λαθρεμπόριο κλπ, θα την εξαρθρώσει. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε σταθερή ή μόνιμη βάση, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχει διακίνηση. Όπως λέμε δηλαδή ότι στο τάδε σημείο της Αθήνας γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, σε ανάλογα σημεία υπάρχει και διακίνηση όπλων, η οποία δεν είναι εμφανής. Επίσης δεν έχει κάποιος όπλο επάνω του και αν τον ελέγξεις δεν θα βρεις κάτι. Απλώς γίνεται η συμφωνία και κάπου αλλού

γίνεται η παράδοση.»

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στους πρώτους 16 μήνες λειτουργίας του ελληνικού FBI, είχαν κατασχεθεί 439 πιστόλια και 50 περίστροφα, 150 τυφέκια, 64 κυνηγετικά όπλα, 28 αεροβόλα, 23 κρότου – αερίου, 15 υποπολυβόλα και 9 πολυβόλα, 62.091 φυσίγγια και 306 αγχέμαχα όπλα (όπως μαχαίρια).

Πόσο είναι η «ταρίφα»

Η πιο επικίνδυνη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, είναι οι προσιτές τιμές. Δεν είναι μόνον εύκολο να προμηθευτεί κάποιος ένα όπλο, τις περισσότερες φορές είναι και φθηνό, τονίζει ο έμπειρος δικανικός αναλυτής.

«Δεν είναι τόσο ακριβό, εξαρτάται τι όπλο θέλει κάποιος και για τι σκοπό το θέλει. Αν για παράδειγμα θέλει ένα όπλο για να κάνει μία ληστεία κτλ. είναι πολύ φθηνό, μπορώ να σας πω. Ακόμα και για ανθρωποκτονία αν θέλει να κάνει. Αν τώρα είναι κάποιος συλλέκτης και θέλει κάποιο ειδικό όπλο ή ειδικό αντικείμενο, εκεί ανεβαίνει η τιμή τους. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και παράνομοι συλλέκτες. Υπάρχουν δυστυχώς στη χώρα μας πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν ένα συλλεκτικό οίστρο και αρέσκονται να έχουν τέτοια

αντικείμενα. Κι επειδή η νομοθεσία -ειδικά μετά τον ISIS- δεν επιτρέπει την κατοχή λειτουργούντων όπλων, πρέπει ένας που έχει ένα λειτουργούν όπλο, έστω και αν είναι συλλεκτικό, να το απενεργοποιήσει, να το καταστρέψει. Μάλιστα υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο καταστροφής, όμως ο άλλος δεν θέλει να το καταστρέψει και το κρατάει παράνομο. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Αυτοί δεν διαπράττουν εγκλήματα, οι συλλέκτες. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι εφοδιάζουν ομάδες».

-Τι ακριβώς εννοείται κύριε Ραυτογιάννη, ότι είναι φθηνό το να προμηθευτεί κάποιος ένα όπλο;

«Δεν υπερβαίνουν τα 500, 600, 700 ευρώ. Μπορείς να βρεις κι εκεί, σε αυτές τις τιμές. Όπλα, πιστόλια, περίστροφα, παράνομα κλπ. Αν δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, τα βρίσκεις σε αυτές τις τιμές. Υπάρχουν βεβαίως και όπλα που ξεπερνούν τα χίλια ευρώ και τα δύο χιλιάδες ευρώ.»

Η παράνομη διαδρομή που ακολουθούν μέχρι να διοχετευθούν στη μαύρη αγορά

Τα παράνομα όπλα είναι μια μεγάλη πληγή, σημειώνει ο κύριος Ραυτογιάννης. Ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τις πιο σοβαρές υποθέσεις που έχουν σημαδέψει την ελληνική κοινωνία και όχι μόνον, όπως εγχώριες τρομοκρατικές οργανώσεις, Ερυθρές Ταξιαρχίες, δολοφονία Γρηγορόπουλου, που του έχουν αναθέσει υποθέσεις η Europol και η Interpol κι έχει ρίξει φως σε στυγερά εγκλήματα, μας εξηγεί πώς απλώνουν τα πλοκάμια τους τα κυκλώματα που κάνουν λαθρεμπόριο όπλων.

«Εκτός από τα θαλάσσια σύνορά μας τα οποία είναι ανοιχτά και μπορεί να υπάρξουν διακινητές που να διακινούν και να περνούν όπλα, υπάρχουν και τα χερσαία σύνορά μας που μέχρι πρότινος χώρες οι οποίες -δίπλα μας, γειτονικά μας- είχαν προβλήματα, κυκλοφορούσαν τα όπλα τους ελεύθερα. Όπλα του στρατού, τα πάντα, είχαν βγει όλα στην αγορά. Κυκλοφορούσαν ελεύθερα. Υπήρχαν φορτηγά ολόκληρα με καλάζινκοφ τα οποία έχουν συλληφθεί οι κάτοχοι τους κι έχει κατασχεθεί το φορτίο που μετέφεραν. Ωστόσο μπορούσαν να μπουν και σε μικρότερες ποσότητες και σίγουρα υπήρξε μια μεγάλη διακίνηση παντού. Κοιτάξτε να δείτε. Παράνομα όπλα κυκλοφορούν πάρα πολλά. Εκείνο που μπορώ να σας πω όμως με απόλυτη βεβαιότητα

και εμπειρικά από χιλιάδες υποθέσεις που έχω εξετάσει, είναι ότι όπλα νόμιμα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες. Όπλα νόμιμα χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε αυτοχειρίες.»

Υπόθεση 17 Νοέμβρη – Όταν «μίλησε» το όπλο του Σάββα Ξηρού

Μια από τις υποθέσεις που σημάδεψαν την πορεία του κυρίου Ραυτογιάννη, είναι αυτή της ταυτοποίησης του όπλου του Σάββα Ξηρού, που έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο μετά την έκρηξη, εκείνο το μακρινό βράδυ της 29ης Ιουνίου 2002, στο λιμάνι του Πειραιά. Ένα περίστροφο 38 χιλιοστών που «μίλησε» και αποτέλεσε το βασικό συνδετικό κρίκο που οδήγησε τις αρχές στην εξάρθρωση της 17Ν. Προϊστάμενος Εργαστηρίου στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών τότε, έδωσε την εντολή για την επανεμφάνιση του αριθμού σειράς και τα ευρήματα ήταν ανατριχιαστικά. Το όπλο είχε κλαπεί κατά τη δολοφονία του αστυφύλακα Χρήστου Μάτη τα Χριστούγεννα του 1983.

«Ήμουν προϊστάμενος Εργαστηρίου στο συγκεκριμένο τμήμα (όπλων) κι εκεί πράγματι που ταυτοποιήθηκε το όπλο, το οποίο δεν ταυτοποιήθηκε βαλλιστικά, το όπλο ήταν καθαρό. Δηλαδή δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε καμία εγκληματική ενέργεια. Το όπλο όμως αυτό είχε αφαιρεθεί από τον Χρήστο Μάτη πριν από πολλά χρόνια -αρχές δεκαετίας ‘80, σε ανθρωποκτονία, στα Πετράλωνα, η οποία έγινε κατόπιν ληστείας τραπεζικού καταστήματος το οποίο φρουρούσε και του αφαιρέθηκε το όπλο. Αυτό το όπλο, εκείνη την ημέρα αποφασίσαμε -επειδή ένα κομμάτι της ειδικότητάς μας είναι η επανεμφάνιση των αριθμών σειράς από σβησμένες επιφάνειες- να επανεμφανίσουμε το συγκεκριμένο αριθμό σειράς, από τον οποίον προέκυψε διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή ότι ανήκε στον Χρήστο Μάτη. Και εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι η 17 Νοέμβρη δεν την ανέλαβε ποτέ αυτή την υπόθεση, δεν την είχε αναλάβει. Εμείς όμως την είχαμε συσχετίσει και ήταν από κρυφά χαρτιά που είχαμε και γνωρίζαμε ότι έκαναν και ληστείες. Έτσι, την υπόθεση της ληστείας στα Πετράλωνα την είχαμε συσχετίσει και με άλλη υπόθεση, αφού το όπλο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού. Στη Φιλοθέη, σ’ ένα περιπολικό που είχε γίνει μια συμπλοκή και είχε πέσει κι ένας πυροβολισμός και ξέραμε από πολύ παλιά ότι η υπόθεση αυτή συσχετίζεται, η ληστεία αυτή συσχετίζεται με τη 17 Νοέμβρη.

-Υποθέτω το συναίσθημα εκείνη τη στιγμή πρέπει να ήταν συγκλονιστικό.

«Κοιτάξτε, είναι ένα αντικείμενο της δουλειάς μας. Είπαμε κοίτα να δεις πως βρέθηκε η 17 Ν. Προσωπικά ένιωσα ότι εκείνη τη στιγμή έκανα το εργαστηριακό μου αντικείμενο με τον καλύτερο τρόπο και αισθάνθηκα μια ευχαρίστηση γιατί μπόρεσα δια μέσου ευρημάτων, να επιτύχω κάτι το οποίο είχε μια γενικότερη ανταπόκριση και μια δικαστική εξέλιξη η οποία ακολούθησε», καταλήγει ο κύριος Ραυτογιάννης.