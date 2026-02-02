Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάκης Ιωαννίδης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του Στυλιανού – Γαϊτάνου (Νάκη) Ιωαννίδη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών».



Ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Νάκης Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1970 στην εφημερίδα «Απογευματινή».

Το 1971 πήγε στην «Βραδυνή», όπου έμεινε έως το 1984 ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος» και «Ελεύθερος Τύπος του Δημήτρη Ρίζου».

Ο Νάκης Ιωαννίδης στα πολλά χρόνια της δημοσιογραφικής του παρουσίας ασχολήθηκε με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, όπου άφησε χαρακτηριστικό στίγμα, περιγράφοντας τα κοσμικά γεγονότα της πόλης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών «αποχαιρετά τον συνάδελφο και συλλυπείται τους συγγενείς, τους οικείους και τους φίλους του».



Όπως έγινε γνωστό, ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Νάκη Ιωαννίδη θα δοθεί την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30 στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.