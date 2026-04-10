Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος σε ηλικία 56 ετών

Βαρύ πένθος στον δημοσιογραφικό χώρο έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Νίκου Παπαδάκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Παρασκευή σε ηλικία μόλις 56 ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του έμπειρου δημοσιογράφου, γνωστοποιώντας πως θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για την πορεία και την προσφορά του. Σε ανακοίνωσή του, ο ΠΣΑΤ έκανε λόγο για μια πρόωρη απώλεια, επισημαίνοντας πως ο Νίκος Παπαδάκος κατέληξε έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ

«Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ ανακοινώνει την πρόωρη απώλεια του δημοσιογράφου και μέλους του, Νίκου Παπαδάκου, ο οποίος «έφυγε» σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 56 ετών, έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Ο συνάδελφος γεννήθηκε το 1970 στα Άσπρα Χώματα του Πειραιά και στη δημοσιογραφική του πορεία εργάστηκε στις εφημερίδες «Φίλαθλος», «Πρωταθλητής» και «Sportime», στα τηλεοπτικά κανάλια «Nova» και «TV Magic», ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό αρθρογραφούσε στην ιστοσελίδα «zougla.gr».

Στην πρόσφατη απονομή δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ τιμήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά», ενώ στις τελευταίες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα κοινά του Συνδέσμου.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Νίκο Παπαδάκο που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σήμερα, σε ηλικία 56 ετών.



Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως».