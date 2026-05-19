Πέθανε ο εκδότης και διευθυντής του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» Βαγγέλης Τρικεριώτης

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε τις δικές του εκδόσεις «Γράμματα» και το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία» στα Εξάρχεια.

Απεβίωσε τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία», Βαγγέλης Τρικεριώτης.

Ο Βαγγέλης Τρικεριώτης αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965 και άρχισε την ενασχόλησή του με το βιβλίο στα χρόνια της δικτατορίας ως μέλος της εκδοτικής ομάδας του Κάλβου.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε τις δικές του εκδόσεις «Γράμματα» και το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία» στα Εξάρχεια.

Η «Πρωτοπορία» σύντομα επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το αναγνωστικό κοινό που αναζητούσε ποικιλία και καλές τιμές. Ήταν επίσης, ο ιδρυτής των εκδόσεων «Γλάρος» και «Γνώση».

