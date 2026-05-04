Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione - Ποιος ήταν ο Γιάννης Κολοτούρας

Μαρία Κατρινάκη

Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης της Zeus+Dione, Γιάννης Κολοτούρας, σκορπώντας θλίψη στον χώρο της ελληνικής μόδας.

Ως γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης του brand Zeus+Dione, υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές φυσιογνωμίες πίσω από την εξέλιξη και τη διεθνή καταξίωσή του.

Ο Γιάννης Κολοτούρας έδινε το τελευταίο διάστημα μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, νοσηλευόμενος στο Ευαγγελισμός. Η απώλειά του έγινε γνωστή μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του, Δήμητρα Κολοτούρα, η οποία τον αποχαιρέτησε δημόσια με λόγια βαθιάς αγάπης.

Μαζί με τη Δήμητρα Κολοτούρα και με τη δημιουργική συμβολή της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, που συμμετείχε ενεργά στο brand έως το 2020, ο Γιάννης Κολοτούρας συνέβαλε αποφασιστικά ώστε η Zeus+Dione να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μόδας.

