Πέθανε ο θρυλικός Τζέιμς Μπάροους - Σκηνοθέτησε τα «Φιλαράκια» και το «The Big Bang Theory»

Ο Τζέιμς Μπάροους, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς και σκηνοθέτες στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στον χώρο της κωμωδίας.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε με «μεγάλη θλίψη» ο δικηγόρος του, Τομ Χόμπερμαν, ενώ η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο Μπάροους πέθανε ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Γνωστός κυρίως ως συνδημιουργός της εμβληματικής σειράς «Cheers», ο Μπάροους υπήρξε η δημιουργική δύναμη πίσω από περισσότερα από 1.000 επεισόδια τηλεοπτικών επιτυχιών, όπως τα «Φιλαράκια», «The Big Bang Theory» και «Will & Grace», συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης τηλεοπτικής κωμωδίας.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαχρονική κληρονομιά του Τζέιμς "Τζίμι" Μπάροους. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός δημιουργός, μέντορας και καλλιτεχνική δύναμη, διαμόρφωσε γενιές κωμωδίας και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς σε θεατές σε όλο τον κόσμο».

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Μπάροους

Γεννημένος το 1940 στο Λος Άντζελες, ο Μπάροους πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών του χρόνων στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε στη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Γέιλ, όπου ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη σκηνοθεσία, πριν ξεκινήσει μια καριέρα που έμελλε να αλλάξει το τηλεοπτικό τοπίο.

Η μεγάλη του καταξίωση ήρθε τη δεκαετία του 1980, όταν μαζί με τους αδελφούς Γκλεν και Λες Τσαρλς δημιούργησε το «Cheers», μια σειρά που εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Βρετανία.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του τιμήθηκε με 11 βραβεία Emmy και πέντε βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής (Directors Guild of America), η οποία το 2015 του απένειμε και βραβείο για τη συνολική προσφορά του στην τηλεοπτική σκηνοθεσία. Συνολικά, ο Μπάροους έλαβε 48 υποψηφιότητες για βραβεία Primetime Emmy.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο ηθοποιός Έρικ ΜακΚόρμακ, πρωταγωνιστής του «Will & Grace», τον χαρακτήρισε «γίγαντα της τηλεοπτικής κωμωδίας επί πέντε δεκαετίες», προσθέτοντας πως άφησε πίσω του «όχι απλώς ένα σημάδι, αλλά ένα ολόκληρο αποτύπωμα».

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα ανάρτησε και η Λίζα Κούντροου, η αγαπημένη «Φοίβη» από τα «Friends», γράφοντας λιτά στο Instagram: «Ευχαριστώ, Τζίμι. Για τα πάντα…».

Η ηθοποιός Μπεθ Μπερς, που συνεργάστηκε μαζί του στη σειρά «2 Broke Girls», μοιράστηκε επίσης αναμνήσεις από τα πρώτα τους γυρίσματα, περιγράφοντας τον Μπάροους ως έναν άνθρωπο με ζεστό χιούμορ και ξεχωριστή προσωπικότητα.

Σε ανακοίνωσή του, το αμερικανικό δίκτυο NBC, που φιλοξένησε πολλές από τις επιτυχίες του, έκανε λόγο για «τον άνθρωπο πίσω από την αυλαία», τονίζοντας ότι η απώλειά του για τον χώρο της τηλεόρασης και της κωμωδίας είναι «ανυπολόγιστη».